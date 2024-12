Golpe para Russo en San Lorenzo: un jugador no fue a entrenar de cara a River

Russo suma un nuevo dolor de cabeza en la previa del clásico ante River por la fecha 24 de la Liga Profesional.

San Lorenzo, el club que atraviesa un flojo presente futbolístico, es noticia nuevamente por un conflicto económico. Este martes 3 de diciembre del 2024, un día antes de jugar el clásico ante River Plate por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol, un jugador del plantel dirigido técnicamente por Miguel Ángel Russo no se presentó al entrenamiento en la Ciudad Deportiva. El motivo de su ausencia es una deuda salarial que la institución mantiene con él, razón por la cual decidió no trabajar a la par de sus compañeros hasta que se regularice su situación.

El protagonista es Francisco Fydriszewski, delantero de 31 años que llegó hace seis meses al cuadro azulgrana proveniente de Barcelona de Ecuador, entidad con la que también tuvo un conflicto por cuestiones vinculadas a falta de pago. Con apenas 92 minutos disputados en cuatro encuentros, el 'Polaco' podría tener una abrupta salida del conjunto de Boedo: a este roce con la dirigencia se le suma que no está en los planes del entrenador luego del penal que erró frente a Godoy Cruz por "picarla" en el último minuto de partido.

Fydriszewski, a un paso de irse de San Lorenzo

El delantero con pasado en Newell's y Argentinos Juniors que no continuaría en la institución. De hecho, el propio entrenador no le dio demasiados minutos desde su arribo más allá de que integró el banco de suplentes y sus números con la camiseta del "Ciclón" no son para nada positivos. De hecho, su última vez en el verde césped fue contra Godoy Cruz de Mendoza el pasado sábado 12 de octubre donde quedó "marcado" por errar un penal de manera insólita por "picar" la pelota, por lo que de ahí en más no volvió a jugar y su futuro estaría lejos del club.

Con sólo 92 minutos disputados en cuatro partidos, el "Polaco" seguiría su carrera en Universitario de Perú para competir en la Copa Libertadores del año próximo. Hasta el momento fue el club que se interesó en él para convertirse en refuerzo, aunque dependerá del acuerdo al que lleguen ambas dirigencias. Cabe destacar que el delantero tiene contrato con San Lorenzo hasta fines del 2026, al margen de que no tiene lugar en el primer equipo.

El 'Polaco' protagonizó una particular jugada ante Godoy Cruz al errar un penal por picar la pelota: desde entonces, no tuvo más minutos en cancha.

Los números de Fydriszewski en su carrera