La escandalosa cifra que cobrará Cristian Castro en el programa de Marcelo Tinelli

Revelaron cuánta plata cobrará el famoso cantante Cristian Castro por su participación en Canta conmigo ahora, la nueva apuesta de El Trece con Marcelo Tinelli.

Canta conmigo ahora, la nueva apuesta de El Trece conducida por Marcelo Tinelli llegará el próximo lunes 25, a las 22.30 horas, y ya está bajo la mira por algunas cancelaciones y disputas con los jurados internacionales. La polémica por la revelación de la escandalosa y millonaria cifra que cobraría Cristian Castro en el ciclo acrecentó el clima de tensión que se vive a pocos días del gran estreno.

La noticia fue anunciada por Jorge Rial, en Argenzuela (C5N), y rápidamente se desperdigó en las redes sociales, donde los usuarios no ocultaron su estupor ante la exorbitante cantidad de dinero. "Los jurados internacionales cobran en dólares. Hay dos figuras internacionales que accedieron a estar en el programa de Tinelli a cambio de que le paguen en dólares. (...) Cristian Castro cobra, con el dólar a 300, una cifra de 8 dígitos", reveló el conductor.

"El sueldo de Cristian Castro equivale a pagar 205 cuentas de Netflix", sumó en un juego de ida y vuelta con su celular, antes de mostrar que el cantante de Lloran las rosas y Azul se embolsará 45 millones de pesos por algunas apariciones en el ciclo. Canta conmigo ahora será una adaptación del exitoso formato All Together Now para la televisión argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales.

Qué figuras serán jurados y cómo será el programa

Entre la centena de jueces y juezas que conformarán el panel que decidirá quiénes avanzan al podio de ganadores se encuentran nombres propios de la talla de Cristian Castro, José Luis "El Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz, El Bahiano, Gladys "La Bomba" Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, El Tirri, Magui Olave y Cande Tinelli. Desde sus asientos, evaluarán el abanico de géneros de las distintas presentaciones de los participantes, que tendrán la tarea de conseguir que los integrantes del jurado se pongan de pie, presionen un botón y canten junto a ellos para obtener la posibilidad de avanzar en el camino hacia el primer puesto.

En tanto, Canta conmigo ahora, que tendrá a la influencer Emily Lucius en el rol de Host Digital para mostrar todos los contenidos exclusivos del certamen en redes sociales, intentará convertirse en un atractivo dentro de la grilla televisiva con una puesta de cámara de 360° y tecnología de avanzada para llevar a la pantalla un show de alto impacto visual.