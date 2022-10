La escandalosa burla de Alfa contra Holder que no se vio en televisión

Alfa se burló de Holder tras su eliminación y el video se hizo viral en redes. Gran Hermano, al rojo vivo.

Tomás Holder fue el primer eliminado en la casa de Gran Hermano 2022. Muchos celebraron esta noticia puesto que el rosarino no logró caerle bien a la mayoría de los participantes. De hecho, Alfa se burló del perdedor del domingo y el video se hizo viral en las redes sociales.

Mirándose al espejo y ejercitando sus brazos, Alfa exclamó: "Nada de hormonas, eh. Todo real, de verdusky". La frase de este participante fue una clara alusión a Tomás Holder, quien reconoció públicamente haberse inyectado anabólicos desde los 17 años.

“Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”, fueron las palabras de Tomás Holder en los primeros días de Gran Hermano. Ahora que no está, Alfa decidió burlarse del primer eliminado.

Gran Hermano: Santiago del Moro se cansó de Juan y lo humilló al aire

Gran Hermano continúa su curso tras la eliminación de Tomás Holder. Sin embargo, antes de conocer el veredicto final, Santiago del Moro se tomó unos segundos para referirse a Juan y lo expuso sin filtros. Luego de saberse que Marcos continuaría en la casa, el taxista expuso sus dudas en cuanto a los porcentajes de la votación.

Tras escuchar a Juan, Santiago del Moro volvió a escena y decidió cortar con el curso normal de la gala de eliminación para cuestionar al participante: "Recién decían 'yo no creo en los porcentajes'. Todos los porcentajes tienen la firma de una escribana. Es así, es lo que ustedes votan".

"Si se va, se los digo adelante de él. Me pueden decir 'Juan, me voy con ellos'. Yo sigo jugando y me la banco solo. Igual yo los porcentajes no los tengo...", habían sido las palabras de Juan, quien se quedó sin uno de los emblemas de su grupo y tiene complicada su estadía en la casa de Gran Hermano. Al parecer, y según sus palabras, seguirá aislado de la mayoría de los participantes para realizar su estrategia (la misma por la que Tomás terminó siendo el primer eliminado).