La durísima denuncia de una ex La Voz Argentina contra el reality: "Eso es discriminación"

La Voz Argentina está llegando a su definición, por lo que cada vez quedan menos participantes en el certamen musical de Telefe. Pese al nivel de competitividad y el buen clima que parece respirarse, en las últimas horas hubo una durísima denuncia contra el programa que conduce Marley y tiene a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo, Mau y Ricky Montaner.

"Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar", comenzó picantísima Julia Ferrón en diálogo con La Uno de Arrecifes. Cabe recordar que la cantante era parte del Team de Ricardo Montaner, pero quedó eliminada en cuartos de final del certamen. "Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo", agregó Ferrón.

En ese sentido, la cantante deslizó que la producción demostraba preferencia por los participantes más jóvenes. "Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí. Esto no tiene edad y eso es discriminación, también", consideró Ferrón. Además, también denunció favoritismo estético para beneficiar a los participantes más hegemónicos.

"Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo", disparó filosa la exparticipante. Lejos de frenarse ahí, Ferrón volvió a apuntar contra los hermanos Montaner al contar que se "tomaron a mal" una broma que hizo durante su último programa, a quienes calificó de "niñitos muy cuidados por sus papis".

La denuncia contra los hermanos Montaner

Cuando los Montaner le iban a dar una devolución a Ferrón, la cantante recordó una crítica previa y bromeó: "Mejor ustedes no". Pero al parecer su broma no les gustó nada al dúo venezolano y se lo hicieron saber a la cantante. "Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste. Ahí entendí que los votos de la gente no es que sean tan importantes", contó con sinceridad.

"Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia. Realmente, para mí fue grave, porque no dije nada con maldad y están ensuciando mi imagen", concluyó furiosa Julia Ferrón. Por el momento, no hubo ninguna respuesta ni por parte de los Montaner ni de La Voz Argentina a las durísimas denuncias que hizo la exparticipante.