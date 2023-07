La dura revelación de Fernán Mirás sobre su salud: "Es genético"

El famoso actor se sinceró sobre su situación en una reciente entrevista y contó detalles desconocidos públicamente.

Fernán Mirás reapareció públicamente y reveló un dramático momento de salud que marcó su vida. El reconocido actor abrió su corazón, habló como nunca de la operación de urgencia a la que tuvo que someterse y cómo cambió su perspectiva de la vida en general desde aquel momento.

Invitado a Noche al Dente, ciclo que conduce Fernando Dente en América TV, Mirás hizo un repaso por su carrera como actor y productor, contó anécdotas de su vida e incluso revelóó detalles desconocidos de su rol como papá. Sin embargo, también aprovechó para hablar a fondo de la complicada situación de salud que atravesó en el 2021, cuando tuvo que ser intervenido por un aneurisma.

"El aneurisma es algo que tenés pero no sabés. Es genético", empezó por recordar Mirás. Luego, recalcó que, de una forma peculiar, marcó un antes y un después en su vida: "Sí me marcó un poco, pero no me acuerdo la fecha, por ejemplo. Sí hice un festejo al año, de eso y de que dejé de fumar”.

En este marco profundizó: "Medio que sí te divide en antes y después. Pero en un momento se te acomodan los melones y no podés vivir todo el tiempo pensando 'uy, casi me muero'". "No es que pienso todo el tiempo, pero si te acomoda, te marca, de base", recalcó. Por último, sentenció: "Me pasa de salir a caminar y sentir, por ejemplo, que respiro y sentir que la vida está, es muy intensa. Y más sabiendo que se va a acabar".

El desconocido vínculo familiar de Fernán Mirás y Violeta Urtizberea: "Fundamental en mi vida"

Violeta Urtizberea reveló el desconocido vínculo familiar que la unió a Fernán Mirás y sorprendió a todos sus seguidores. La actriz hizo un repaso por su historia familiar y reveló que, hace algunos años atrás, el artista formó parte de su círculo cercano y fue una "persona fundamental en su vida".

En un reciente diálogo con Catalina Dlugi para su ciclo radial Agarrate Catalina, Urtizberea reveló que, hace algunos años atrás, Mirás fue su padrastro. "Mi vieja tenía 28 y Fernán 18. Era súper chico. Ahora es asistente social, pero en ese momento mi mamá trabajaba como actriz y lo conoció actuando", reveló.

Fernán Mirás y Violeta Urtizberea.

"Ella (su mamá) siempre cuenta que lo vio y dijo: ‘¡Qué lindo ese chico!’. Y una amiga se asombró: ‘¡Tiene 18!’. ‘No me importa’, le respondió", reveló la actriz sobre la relación. Además, añadió: "en ese momento, yo tenía 3 años y estuvieron juntos hasta que cumplí 8. Un momento bisagra. ¡Fernán fue la persona con la que más jugué en mi vida!".

Por último, Urtizberea confesó: "Fernán era muy especial. No era un pibe común de 18 años. Ya era actor, era recontra sensible, maduro... Divino. Fue una persona absolutamente fundamental en mi vida. Era familia para mí".