La dura experiencia de Fede Bal en una aplicación de citas: "Nunca me atendió"

Fede Bal sorprendió a la audiencia de 100 argentinos dicen (El Trece) con un inesperado dato sobre su vida amorosa y su paso por las aplicaciones de citas.

Sigue el desfile de conductores de 100 argentinos dicen (El Trece) y ahora le tocó a Fede Bal reemplazar a Darío Barassi, quien se tomó unas vacaciones. Manteniendo la línea humorística del programa de juegos y entretenimientos, el hijo de la capocómica Carmen Barbieri contó una divertida historia sobre su paso por las aplicaciones de citas.

La situación se desencadenó cuando Eli, una de las chicas que participó junto a su familia, reveló que se bajó una aplicación de ligue para conocer gente pero que le duró un solo día. “Lo usé una vez sola y esto fue hace 7 u 8 años atrás cuando recién salía y tenía 20 años”, arrancó diciendo la joven, desencantada con la app.

“Me lo desinstalé porque me dio miedo. Me decían ‘te paso a buscar ahora’ a las 3 de la mañana y me sentí muy intimidada. Fue directo a los bifes”, sumó, revelando los motivos por los que se decidió a desinstalar la aplicación. Luego de escucharla, Bal contestó con su propia experiencia: “Yo lo usé una sola vez, pero no acá, sino afuera. Pasé a buscar a una chica a las 3 de la mañana y nunca me atendió”.

Flor de la V mandó al frente a Laurita Fernández: "Con Fede Bal hubo fuego"

Cuando en el magazine se habló de la separación de Fernández -quien salía con Nicolás Cabré- y se la vinculó a un chef de Cucinare, Memo Mandarano, Flor de la V brindó un revelador dato sobre el presente sentimental de la bailarina, que está reemplazando a Guido Kaczka en Bienvenidos a bordo (El Trece), y puso nuevamente en escena a Fede Bal.

"Fede ahora anda por El Trece porque está grabando 100 argentinos dicen", lanzó la conductora, alimentando la ansiedad de primicia de sus panelistas. "¿Vos sabés algo porque sos su amiga?", le retrucó Daniel Ambrosino. "Ahí hubo fuego", agregó Flor, ventilando una supuesta y posible reconciliación entre ambas figuras del espectáculo.

Hurgando en la primicia, Maite Peñoñori insistió: "Vos sos amiga de Fede. ¡Por algo lo tiraste!". Siguiendo el juego, Florencia señaló: "Yo digo si están solteros. No sé, me pregunto…". De su lado, el panelista Guido Zaffora puso en jaque la continuidad de la relación del hijo de Carmen Barbieri con Sofía Aldrey: "Fede va y viene con Sofía. No sé ahora, pero fue y vino y el último tiempo se reconcilió, pero no los vimos nunca más juntos".