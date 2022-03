La desgarradora carta de Montaner por la muerte de Rozín: "Tengo dolor y enojo"

Ricardo Montaner expresó su dolor por la muerte de su íntimo amigo, Ricardo Rozín. Sus hijos, Mau y Ricky, también lo despidieron con tristeza.

Ricardo Montaner expresó su dolor por la muerte de Gerardo Rozín, conductor de La Peña del Morfi, quien falleció ayer, viernes 11 de marzo, a sus 51 años. La noticia conmovió a muchas figuras del mundo de la farándula, especialmente por lo inesperada y repentina que resultó. Ricardo, quien fue un íntimo amigo de Rozín desde hace casi 20 años, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirlo. También sus dos hijos, Mau y Ricky Montaner, le dedicaron algunas palabras.

“Me pueden dar el pésame que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo”, escribió el músico en un posteo de Instagram junto a una foto de los dos juntos.

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto. Tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. ‘El Tío’ Rozin, el de La Peña, se fue y nos dejó solos”, sigue el texto.

Por último, Montaner contó una conmovedora anécdota sobre un día que pasaron juntos. Gerardo lo entrevistó y, en medio de la charla, salió el tema de la religión. “Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo. Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos, estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como ‘El Tío’ Rozín”, cierra.

El posteo de Mau y Ricky Montaner tras la muerte de Gerardo Rozín

Mau y Ricky Montaner también llegaron a construir un vínculo con Gerardo Rozín a lo largo de todos estos años. Ellos también publicaron un posteo en Instagram con fotos de los tres juntos y un párrafo en su honor. “Una amistad improbable, pero tan real como de toda la vida. Vamos extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas”, comienza el texto.

Y cierra: “Los consejos, las puteadas, las ocurrencias. Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegamos tarde… como de costumbre. Ah, y cada vez que cantemos ‘Dolería’ te recordaremos… es tu preferida”.

Las palabras de Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli tras la muerte de Gerardo Rozín

Otras grandes figuras de la televisión, como Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli, también le dieron las condolencias a la familia de Rozín. “Quisiera mandar mi pésame por la muerte de Gerardo Rozín. Excelente productor y competidor. Amaba la televisión. Mis condolencias a sus familiares y amigos”, publicó Mirtha. “Todo mi abrazo y amor a la familia de un gran tipo como Gerardo Rozín. Se lo va a extrañar mucho. Un laburante incansable y muy talentoso de este medio. Enorme tristeza”, expresó Tinelli.