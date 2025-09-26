El reproche de Lapegüe a TN.

Sergio Lapegüe habló recientemente, durante un móvil de Intrusos (América TV), sobre lo que sintió tras irse de TN luego de 34 años y abandonar así la conducción de "Tempraneros". "No me hace bien verlo, no tengo ganas. Uno tiene una herida después de que se fue de un lugar tras 34 años", confesó el reconocido conductor.

Tras ello, señaló: "Yo había armado un programa a mi estilo, ese es mi estilo. Deberían haberlo cambiado para mi gusto, no pueden dejar lo mismo porque se nota la diferencia. Es un programa al cual yo le puse el nombre Tempraneros y se sigue llamando igual. Entonces, yo no me siento muy cómodo. Personalmente hubiese hecho otra cosa".

Luego de aquellas declaraciones, ahondó un poco más en su malestar con TN mientras llevaba adelante Lape Social Club en América TV, mencionando que se marchó de la señal "sin un peso" y que incluso se adueñaron de una propiedad intelectual suya que nunca había registrado.

La denuncia de Lapegüe a TN

Sergio Lapegüe renunció a TN luego de 34 años en la señal.

"Me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años, el nombre TN de Noche es mío y sigue estando ahí; Tempraneros lo inventé yo, no lo registré porque no me interesa; Prende y apaga si lo tengo registrado, es mío, pero si lo quieren usar lo pueden usar, no tengo ningún problema", contó primeramente.

Sobre aquello último, prosiguió: "Usaron 'Prendete al Trece'... bueno, nada, no tengo ningún inconveniente. Usenlo, disfrutenlo, me encanta que les vaya bien aparte, son amigos con los que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Pero me llama la atención que digan 'me va a hacer juicio'. ¿Cómo te voy a hacer juicio? Me fui sin un mango".

Fue allí cuando Marina Calabró interrumpió y le explicó: "Quiero ser honesta con lo que a mí me cuentan, no es que tuvieran miedo de que les hicieras juicio, ellos creían que habías registrado la marca. Entonces, hasta que hicieron el chequeo en Propiedad Intelectual y en todos lados, recién les llega sobre mediados de enero que no habías registrado la marca y ahí la registran ellos. No tenían registrado Tempraneros". "Pero preguntame", le espetó Lapegüe en alusión a que le hubiera gustado que se lo consulten.