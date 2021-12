La denuncia de Luis Ventura que complica a Fabián Gianola: "Empiezan a aparecer"

Luis Ventura dejó muy mal parado a Fabián Gianola y reveló el nombre de una mujer que también habría sufrido acoso por parte del actor. El fulminante descargo.

Fabián Gianola sigue observado bajo la lupa de toda la farándula y la sociedad argentina. Tras las denuncias por acoso sexual que recibió, en diversos ámbitos de la TV hubo voces que se sumaron a las de Viviana Aguirre, primera mujer que lo expuso ante la Justicia. Y en las últimas horas, el periodista Luis Ventura aportó un dato que lo dejó muy mal parado.

Durante el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, Ventura especificó que Gianola podría verse muy complicado si la modelo y actriz Celina Rucci toma la palabra y comparte su experiencia personal. Precisamente, indicó: "Un ex compañero de Gianola dice que llamemos a Celina Rucci y si quieren, les sigo sumando gente".

En tanto, el periodista especializado en espectáculos hizo un descargo personal frente al caso: “Me parece que los tiempos cambian, estamos en un momento de liberación, donde las mujeres se pueden expresar de otra manera y tienen otro tipo de recepción en la sociedad". Y aportó otro dato fulminante para Gianola: “Cuando empiecen a aparecer algún día, no van a alcanzar los programas”.

Fabián Gianola se enfrenta a varias denuncias por acoso sexual.

El testimonio del testigo del acoso de Fabián Gianola a Viviana Aguirre

Agustín Villavicencio, que fue compañero de radio de Fabián Gianola y Viviana Aguirre, indicó en Intratables que observó varias veces al actor acosando a la mujer: "Yo vi siempre cómo él trataba de darle un beso cuando la saludaba, y le terminaba dando un beso en la oreja, en el cuello. También la trataba de toquetear. Y es como que era algo natural de él. Era algo habitual".

Al mismo tiempo, el periodista señaló: "El momento en que le metió la mano de la cola, con esa fuerza, yo no lo podía creer. Yo estaba sacando las fotos para redes sociales y estaba enfocando a la conductora, que estaba leyendo una noticia".

El descargo de Sol Pérez tras las denuncias a Fabián Gianola

Sol Pérez se refirió a las denuncias que recibió Fabián Gianola e hizo hincapié en no revictimizar a las víctimas y escucharlas en el momento en que pueden hablar. Todo comenzó a partir del comentario que hizo el periodista Pablo Montagna, que indicó en Nosotros a la Mañana: "Lo que no se entienden es por qué habla ahora, si después del hecho que denuncia siguieron trabajando juntos varias veces".

La modelo y presentadora se enojó, destrozó al periodista y salió al cruce a favor de las denunciantes: "Pero lo que importa no es cuándo lo hace, sino que lo hace. Cada uno tiene sus tiempos y procesa las situaciones como y cuando puede. No digo que hay que culpar a alguien, porque eso le corresponde a la justicia, pero de lo que estoy segura es que no hay que revictimizar a quienes pudieron haber sido víctimas, y preguntándose eso es lo que se está haciendo". Y cerró: "La condena social es lo peor de todo, lo que más duele. Por eso hay que mantener la imparcialidad y la tranquilidad cuando se opina desde afuera".