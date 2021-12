Fabián Gianola fue destrozado por Viviana Aguirre: "Abusador serial"

Fabián Gianola fue destrozado en Intrusos por Viviana Aguirre, una de las que lo denunció por abuso sexual y violación. "Es un abusador serial", lo acusó entre otras cosas.

Fabián Gianola está en el centro de la escena de la farándula argentina en la televisión después de seis denuncias en su contra en las últimas semanas por abuso sexual y violación. Ahora, quien lo destrozó en Intrusos (América TV) fue Viviana Aguirre, una de las que lo acusó e hizo estallar el escándalo recientemente.

La periodista que trabajó hace un tiempo con el actor y presentador de 58 años aportó algunos detalles más a lo que ya había mencionado en otros medios de comunicación anteriormente.

Fabián Gianola fue destrozado por Viviana Aguirre: "Tocó mis partes íntimas"

En vivo en el estudio de Intrusos por América TV, la locutora sacó a la luz situaciones que vivió con el protagonista en la intimidad en el pasado y no dejó ningún tipo de duda: "Todo el tiempo quería el contacto físico, un día hasta me dio un beso en la boca, me tocó mis partes íntimas... Ahora hay un nuevo caso de una vecina de él", disparó entre otras cosas.

Por si ello hubiese sido poco, "Vivi" describió a Gianola de una manera lapidaria como "un abusador serial" y profundizó al respecto: "Al principio era más verbal. Después, el toqueteo del hombro, de la espalda, pero yo no lo veía mal en ese momento. Estaba encima todo el tiempo, si vos tenés una compañera de trabajo no le tocás las partes íntimas...".

"Empezó a crecer cada día más hasta que un día lo hablé con él y me dijo que me tenía que acostumbrar, que él era así, que era su forma de ser", profundizó Aguirre. Y repasó: "Lo peor que hizo fue tocarme las piernas, ahí fue cuando me fui de la radio... Me decía ´hoy trajiste piernas´, me tenía que ir fijando cómo me iba vestida porque yo decía ´por ahí lo estoy provocando´. Pensaba ´si me pongo un escote o una pollera corta lo estoy provocando´, y mis compañeras me decían ´¡no, no es así, podés vestirte como quieras!´".

Viviana Aguirre prendió fuego a Fabián Gianola en Intrusos, por América TV.

Cuando los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron cuándo había ocurrido todo eso, ella explicó que "fue en mayo de 2019" y que por eso no duraron "ni un mes trabajando juntos". Además, indicó: "La segunda vez fue cuando giró y me dio un beso en la boca, ahí fue cuando mis compañeros reaccionaron y me dijeron ´¿qué es esto?´. Les dije que yo lo iba a manejar y lo iba a hablar con él, que de hecho ya lo hice un montón de veces".

Justamente como parte de la misma radio, la locutora aseguró que "la última vez (que lo hizo) fue mientras una compañera estaba hablando", por lo que completó sobre aquel entonces: "Me metió la mano en el cachete, en mis partes íntimas directamente. Yo lo miré y su cara no me la olvido más. Obviamente que lo va a negar, pero las pruebas están en la Justicia".

Qué pasó con Fabián Gianola

El protagonista será indagado por la Justicia el viernes 17 de diciembre de 2021 por la mañana y en forma virtual. El actor deberá prestar declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, denunciado por Fernanda Meneses de abuso sexual con acceso carnal y por Viviana Aguirre por abuso.

La versión de Fabián Gianola sobre las denuncias en su contra

Consultado al respecto, el actor aseveró acerca de lo que dijo Meneses: “Me sentí extorsionado, con miedo, perseguido. Todo arrancó cuando terminamos un programa en el que hacíamos un sketch juntos. Me pidió plata y, como no le daba el dinero, me amenazó con ir a los medios y destrozarme la carrera. Son denuncias falsas, es una persona con problemas de alguna adicción o psiquiátricos. La verdad se va a saber".

También remarcó que vivió "momentos tremendos" e insistió acerca de Fernanda: "Me mandaba mensajes amenazándome todo el tiempo y me asusté cuando me mandó una captura de pantalla de mi hija. Esta mujer llegó a decirme que tenía un hijo mío que yo no reconocía. Entonces, le dije que hiciéramos un ADN y nunca más habló de ese tema".

"En octubre de 2018 hizo una primera denuncia mediática y toda su familia se contactó conmigo", recordó Fabián, al mismo tiempo que admitió que él tiene "una carpeta con las denuncias que le hizo la familia por violencia". Sin ningún tipo de filtro, dijo: "Me querían ayudar porque vivían esa violencia diariamente; sabían que era mentira todo lo que ella decía de mí. Quisiera que desestimara la denuncia y que pida disculpas públicas, pero por como viene la cosa lo veo difícil. Conmigo no se contactó nunca más y yo no la bloqueé, pero nunca más me llamó".

"En una época me llamaba todo el tiempo. Un día encendí mi teléfono y tenía 65 mensajes de WhatsApp. Fue una pesadilla, fue muy duro”, detalló Gianola. “Esta chica me viene amenazando desde 2017, advirtiéndome que iba a llegar a los medios de comunicación contando estas cosas que no son ciertas. Ella quería una indemnización porque la desvincularon del programa donde trabajamos juntos. Me la pedía a mí, que no tenía nada que ver con la producción del programa”, completó.