La indagatoria a Fabián Gianola tiene fecha

El actor deberá prestar declaración indagatoria y es inminente un pedido de prisión preventiva.

El actor Fabián Gianola fue citado a declaración indagatoria, en el marco de la causa penal que se sigue en su contra por 6 hechos de violencia que incluyen abuso sexual y violación. El actor podría terminar preso para evitar una fuga.

El humorista deberá comparecer ante la Justicia el próximo viernes 17 de diciembre a partir de las 10, en una audiencia que se realizará vía zoom. En ese contexto, el abogado de una de las víctimas ya solicitó que se interpongan medidas protección y restricción de contacto y/o acercamiento.

La información fue dada a conocer via redes sociales por el periodista Pampa Mónaco, quien además dio más detalles en Nosotros a la Mañana, por El Trece. "A mí me decían que hay un alto porcentaje de que las partes o la Justicia pidan la detención de Fabián Gianola", recalcó Mónaco. Por su parte, Carlos Monti reveló la postura de la defensa de Gianola, quienes aseguran que "no hay elementos" para que se pida la prisión del actor.

La causa fue iniciada por dos mujeres que fueron agredidas por Gianola en espacios de trabajo. La fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), fue quien llevó adelante la investigación y realizó el pedido de indagatoria la semana pasada. Los hechos imputados son abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con los datos brindados por el periodista, una de las denunciantes es una conocida actriz y cinco de los hechos habrían ocurrido en un canal y una radio donde el humorista trabajaba. "En 2011, cuando esta mujer se estaba separando, 'aprovechando la vulnerabilidad emocional' de esta mujer, dice la denuncia, Fabián Gianola la sometió sexualmente", indicó Mónaco cuando se conoció la noticia. Y agregó: "Hubo un aprovechamiento, una negativa de la mujer, hubo palabras de Gianola que no las voy a leer porque es muy gráfico".

Minutos después, Gustavo D'Elía, abogado de una de las víctimas, precisó más detalles sobre el proceso judicial. "Esta imputación es grave. Es un concurso real de delitos, acá estamos hablando de una pena muy importante, una pena de cumplimiento efectivo", explicó.

Asimismo, indicó que por pedido de su defendida es probable que pida la dentención de Gianola, al igual que la fiscalía. "No podemos arriesgarnos a que siga en libertad, porque al ver esta acusación quizás se escape de la Justicia", remarcó. Además, develó que hay más mujeres conocidas que no se atrevieron a denunciar a Gianola por medio a represalias laborales en los medios de comunicación.