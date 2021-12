Destructivo mensaje de Pallares y Lussich contra Antonio Laje en América TV: "No queremos"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich realizaron un contundente descargo tras las denuncias de maltrato que recibió Antonio Laje en América TV.

El escándalo que envuelve a Antonio Laje en América TV continúa y no parece tener un final. Desde que María Belén Ludueña expuso un testimonio en la mesa de Juana Viale, otras periodistas se animaron a comentar sus experiencias por el maltrato recibido por parte del experimentado conductor. Y en las últimas horas, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron sus respectivos descargos en Intrusos en el Espectáculo, donde dejaron un contundente mensaje.

Durante la transmisión del pasado lunes, los conductores del ciclo de espectáculos especializado en farándula no se quedaron callados. Pese a que ambos trabajan en el mismo canal que Laje, enviaron un mensaje muy claro para que todos los televidentes entiendan cuál es la postura que tienen frente a esta situación.

"Son tiempos en la televisión muy complicados, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas también en este canal, ustedes estarán escuchando. Nosotros no nos queremos hacernos los tontos sobre lo que también está pasando en este canal", expresó Pallares, que fue el primero en tomar la palabra durante el programa. Y agregó: "Uno tiene una responsabilidad. Cuando sepamos novedades las contaremos".

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en América TV.

Por su parte, su compañero Rodrigo Lussich le indicó: "Queremos decirles que más allá de un montón de versiones que puedan aparecer, publicaciones y redes que están enfervorecidas con un montón de cuestiones que están pasando". Asimismo, advirtió que prefieren ser cautos, teniendo en cuenta que responden a los intereses de América TV: "Hasta tanto no haya confirmaciones... no es que no queramos hablar de ellas como nos reprochan en las redes, pero hay un punto en el que tenemos que ser cautelosos, porque esta es nuestra casa, donde trabajamos".

"Queremos dejar nuestra postura en claro y es que no avalamos, de ninguna manera, faltaría más y nos solidarizamos con cualquier compañero o compañera que haya sufrido una situación de maltrato. Sea cual sea la cuestión, jamás. De plano, lo vamos a rechazar siempre. Además, está toda nuestra solidaridad y eso no tiene discusión", concluyó, Lussich, que resaltó que jamás apoyarán a una persona que es maltratadora, por lo que dejó expuesto a Laje.

En tanto, Pallares completó: "Siempre, desde que empezamos, lo sentimos como algo muy personal, y como cualquier persona de bien, estamos en contra de cualquier tipo de maltrato".

Las denuncias contra Antonio Laje en América TV: quiénes son las periodistas que lo acusaron

La primera persona en poner en agenda los maltratos de Antonio Laje fue María Belén Ludueña, que en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) se quebró cuando le preguntaron por qué se había ido de América TV. Aunque no quiso decir algo puntual al respecto, con sus gestos lo insinuó todo y apenas se limitó a expresar que Laje "es un gran profesional" y que "le enseñó mucho".

Además, la periodista y pareja de Jorge Macri aprovechó para agradecerles "a todos los que se preocuparon por ella" y no quiso aportar más detalles sobre ese tema. Por su lado, Antonio afirmó que el trabajo en los medios "es día a día" y aclaró: "En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones, tiene que en enero hacer el noticiero de las 19 o 18 de América Noticias", aunque casi al instante fue interrumpido por la misma Ludueña, que acotó "eso todavía no está definido".

Por otro lado, las que también se refirieron al tema fueron Romina Manguel, Fiorella Vitelli y Maite Pistiner, quienes dejaron relatos contundentes y se sumaron al crudo testimonio inicial de Ludueña con relación a que también padecieron las actitudes violentas de Laje en América TV.