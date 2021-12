Escalofriante declaración de una excompañera de Gianola: "Para él, es natural el toqueteo"

Nuevo testimonio que complica aún más a Fabián Gianola. Viviana Aguirre, denunciante por abuso, reveló detalles escalofriantes que complican aún más al actor.

Fabian Gianola podría recibir una orden de detención por abuso sexual y violación. Una de sus denunciantes, la productora Viviana Aguirre, reveló detalles escalofriantes de lo vivido en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Escándalo. "Estoy bastante tranquila ahora, que con el trabajo del Dr. Gustavo D’Elia que fue impecable y la Justicia tengo una lucesita de esperanza de creer, y de una vez por todas se terminen estos casos", comenzó diciendo.

"Pedimos una perimetral por cualquier situación, tengo miedo que tome una represalia. Estamos esperando que declare, yo tengo fe que se haga justicia. No puede haber un monstruo en el medio trabajando libre, contactándose con chicas, esta persona no tiene que estar más libre", agregó Viviana Aguirre, quien prosiguió: "Puede pasarle a cualquier persona, son cosas horribles y más en un ambiente de trabajo, hay chicas que no quieren denunciar por miedo. Hay un caso nuevo".

Recordando su mala experiencia, Viviana Aguirre reveló: "No me lo quiero cruzar porque no lo puedo ni ver, me da asco. Como persona es un desastre. Tiene doble personalidad. Se muestra tranquilo, súper amable y es un sexópata. No se va a curar, los violadores y los que matan no se curan más. ¿Qué esperaba la justicia, que te viole y te mate para tomar cartas en el asunto?".

"Para él es natural el toqueteo. Lo quiero ver preso. Es un peligro para la sociedad, para cualquier persona que se relacione con él. El psicopata sabe con qué víctima ir, sabe con quién ir. Busca mujeres vulnerables, no se mete con cualquiera. Se muestra de una cosa y a puertas cerradas otra, y en el momento que puede lo va a hacer. El va a reincidir, me encantaría que cambien las leyes, los violadores y los que matan tienen que estar en la cárcel de por vida porque no cambian más y si salen van a salir peor", sentenció Viviana Aguirre.

Fabián Gianola será detenido por su causa de abuso sexual y violación

La fiscal Mariela Labozzetta pedirá en las próximas horas la detención de Fabián Gianola, por las denuncias de abuso sexual en su contra. Según informaron periodistas de espectáculos, el actor estaría gozando sus últimos momentos de libertad, tras el avance de sus causas judiciales.

"Se reitera el pedido de detención por parte de la fiscalía en la causa Gianola. La fiscal pediría su detención entre hoy y mañana y, si ella no lo hace, lo hará Gustavo D'Elia, abogado de la periodista Viviana Aguirre, quien lo denunció por abuso sexual", informó Marcela Baños en Intrusos, acerca del curso judicial de las causas que involucran al artista.

"Está citado a indagatoria él, este viernes a las 10 de la mañana, por Zoom", agregó la periodista Karina Iavícoli. Luego, Adrián Pallares se refirió a cómo fue el descargo de Aguirre y relató su historia: "Se denuncia fue muy contundente porque ella contaba toda la situación que vivió con detalles".