La cruda confesión de Cristian U: "Pasé por todas las adicciones"

El ganador de la edición 2011 de Gran Hermano reveló impensados de detalles de su vida en una entrevista con Gastón Pauls.

Cristian U contó lo que nadie se imaginaba de su vida en el programa conducido por Gastón Pauls llamado Seres Libres, que se emite en Crónica TV. Allí dijo que durante muchos años fue adicto, a tal punto que lo catalogó como su momento "más oscuro". "A los 12 años andaba con los chorros", confesó.

El campeón de la edición 2011 de Gran Hermano, por Telefe, sorprendió con sus declaraciones tras hablar de su época de niñez, adolescencia y hasta llegar a la adultez. "Pasé por todas las adicciones: drogas, robos, ludopatía, pasé por todas", le dijo a Gastón Pauls, y amplió: "Desde los 18, que pude entrar en un casino, hasta los 23, fue una tortura. Vendía los muebles para jugar, vendí de todo. No podía parar".

En cuanto a los motivos de este tipo de adicción, dijo que "son todos esos sueños frustrados, que los ves lejanos, y dependes del juego o dependes". Por otra parte, se refirió al tema de las drogas. "Nunca pasé por la merca, siempre le respeto. He fumado marihuana, he tomado éxtasis. Y eso que en la calle es constante que te digan 'probá que vas a ver que no te hace nada'. Pero suerte le tuve miedo a la merca", expresó.

Uno de los testimonios más fuertes fue cuando habló de su adolescencia. Cristian U reveló que se juntaba "con los chorros. Me usaban como el pichón y era el 'pepito el pistolero'". Sobre este tema, subrayó qué fue lo que le dijo su padre. "Mi viejo era electricista y me dijo un día: '¿Así que te convertiste sos mafioso?'". "Pensé que me iba a pegar, pero no me hizo nada, me dijo: 'Si llegas a caer preso, no te voy a ir a buscar'", comentó.

El Pelado de Crónica reveló su adicción

Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado" de Crónica TV, rompió el silencio para hablar de un tema complicado de su vida. Se trata de su adicción al trabajo, situación que repercutió en su vida personal y sobre la cual se explayó para brindar detalles de cómo transita su día a día.

"El Pelado" pasó por el ciclo Seres Libres conducido por Gastón Pauls. "Perdí el pelo por el trabajo, me separé por el laburo", reveló Trebucq, quien detalló que fueron dos los matrimonios le costaron a raíz de sus interminables jornadas laborales. Entre lágrimas, contó que el tiempo de descanso se lo dedica a sus hijas.

"Laburaba todos los días, de domingo a domingo", recordó sobre sus inicios en el periodismo en la década del 90 en La Plata. "Dormía, me levantaba, me planchaba la camisa y me iba de nuevo al diario. Ser empleado de un diario es lo más cerca de la esclavitud", sostuvo de manera contundente.

Más allá de esta adicción al trabajo, Trebucq dijo que desde los cinco años que quería trabajar de periodista. "Es una estupidez. El periodista no para. Nuestro laburo es una adicción, es una locura permanente, estar todos los días informados, ver y leer sin parar", enfatizó sobre la dinámica que se tiene.