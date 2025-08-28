La crisis económica golpea a Esmeralda Mitre y trascendió lo peor: "Debe"

La crisis económica golpea a Esmeralda Mitre.

Yanina Latorre puso contra las cuerdas a Esmeralda Mitre al revelar el difícil momento de crisis económica que está viviendo la actriz y que la obliga a vender algunos bienes personales. "Debe 17 palos de expensas", sentenció Yanina antes de profundizar en las deudas de Esmeralda.

Todo empezó cuando Yanina Latorre retomó su guerra mediática contra Esmeralda Mitre en Sálvese quien pueda (América TV) y la mandó al frente revelando que la heredera del director de La Nación Bartolomé Mitre estaría enfrentando un duro presente de crisis económica, con deudas en el pago de expensas en el edificio donde vive. "Debe 17 palos de expensas”, explicó Yanina. Y aseguró que Esmeralda “está vendiendo todo en una casa de remates” para poder ponerse al día con el pago de las expensas de su edificio.

“Hoy nos llegó data de que ella está yendo todos los días a una casa de remate, que es bastante conocida, y dejó dos lotes. Lo bueno que le queda", sumó para aportar detalles sobre el difícil presente económico de Esmeralda Mitre. Y agregó: "Uno es un García Uriburu, una obra de arte y lo está vendiendo 4500 dólares. Se ve que le quedó, lo compró o era de la madre”.

Para fundamentar su postura, Yanina Latorre mostró las imágenes de como entraba Esmeralda a la casa de remates mientras seguían detallando las piezas que buscaba vender. “El otro lote es de Ernesto Valls. Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé”, disparó la conductora.

La fuerte pelea de Yanina Latorre y Esmeralda Mitre

"Está obsesionada conmigo, es siniestra", había declarado Esmeralda Mitre sobre Yanina Latorre en declaraciones a Juan Etchegoyen (Mitre Live). La mediática heredera y la conductora están enfrentadas en un litigio, iniciado por Esmeralda luego de que Yanina remarcase que la actriz estaba "en la indigencia". "Obsesionada con vos no estoy. Sos noticia porque sos marginal, porque a la gente le da morbo y gracia. Vos me venís amenazando desde LAM, porque yo decía que bailabas y cantabas como el orto", arremetió Latorre.