La confusión de Xipolitakis con el marido de Pampita que descolocó a Brancatelli: "¿Sos pueblo?"

Vicky Xipolitakis irrumpió en medio de un cruce entre Diego Brancatelli y Roberto García Moritán y protagonizó un confuso momento.

El periodista Diego Brancatelli y el legislador Roberto García Moritán -el marido de Pampita- tuvieron un tenso cruce de ideas en torno a un tópico propuesto por Andy Kusnetzoff, en PH: Podemos Hablar (Telefe) y Vicky Xipolitakis se metió en el debate y protagonizó un confuso momento entre ambos.

Cuando Kusnetzoff pidió que den un paso adelante quienes 'apostaron a algo y les salió mal', las tres figuras avanzaron y Brancatelli comentó: "Hasta ahora me está saliendo mal". Acto seguido, fue interrumpido por Xipolitakis que lanzó un 'estoy en ni'. "Siempre que puse todo, no puede salir mal", expresó la figura mediática, logrando que el conductor le restase importancia con un 'bueno, ahora lo vemos'. Siguiendo su relato, Brancatelli precisó: "El supermercado que pusimos y en el que invertimos, que se llama 'Un ahorro', no salió como pensaba. En el inicio y cuando lo soñamos pensamos en una cosa más grande, de franquicias en todo el país".

"La idea era que fuese el inicio de varios locales y quedó en ese solo. Eso, para nosotros, es un fracaso. No está yendo mal, pero es como cualquier otro mercado", agregó Brancatelli. Confundida, Vicky Xipolitakis disparó: "¿Vos sos político?". "Yo trabajo en televisión", sentenció el periodista.

"¿Pero por qué nombraste a la política entre lo que dijiste?", siguió Xipolitakis. "Porque en un programa dónde estaba, Intratables (América TV), debatimos ideas políticas y defiendo un modelo de país". Incisiva, Xipolitakis quiso saber cuál era la ideología de Brancatelli, y cuando este indicó "kirchnerismo, peronismo", se produjo un confuso momento entre ambos, al que se sumó el marido de Pampita.

El momento de confusión de Vicky Xipolitakis entre Brancatelli y el marido de Pampita

Entre risas y luego de que Vicky revelase que le "encanta saber', Brancatelli le explicó: "Es como contarle esto a alguien que vino de Suecia hace dos horas”. Tras pedir perdón por su ignorancia en los debates políticos y remarcar que escucha mucho a la gente y saber que está pasando hambre y que falta trabajo y seguridad, Vicky le preguntó al ex Intratables 'qué proponía'.

Contundente, el periodista le contestó, dirigiéndose a Roberto García Moritán: “No propongo nada. Acá el único que ocupa una banca y fue elegido por el pueblo es él, que le podés preguntar…”. En ese momento -y en un acto de confusión total- la exparticipante de MasterChef Celebrity se dirigió al marido de Pampita y le preguntó: "¿Sos pueblo?". Con felicidad le estrechó la mano, mientras el legislador ultra liberal soltó un mentiroso: "Soy pueblo".