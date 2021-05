La confesión mística de Viviana Canosa.

En el clásico pase con el programa de Luis Novaresio, la conductora macrista Viviana Canosa habló de su costado místico y de su camino hasta conectarse con "la fuente y el gran espíritu". Ante la mirada atónita de su equipo, confesó que "duerme con (Deepak) Chopra" y disparó: "Empecé un camino espiritual para conectarme con la Pachamama"

"Hay algo que me gustaría retomar con vos, que me parece sumamente interesante y que creo que la gente debería conocer: los beneficios de la meditación", expresó la periodista Marcela Pagano, en reemplazo de Luis Novaresio, dirigiéndose a Viviana Canosa. Entusiasmada con la invitación a responder, la conductora de Viviana con vos (A24) señaló: "Soy una especialista en meditación. Me despierto y medito media hora en la cama, y a la noche, antes de dormirme, que me cuesta un montón, medito una hora. Y hoy, por ejemplo, que dormí muy mal, medité una hora y cuarto antes de venir al canal".

La confesión mística de Viviana Canosa.

"Conectas con la fuente, con el gran espíritu. Soy todo lo opuesto a lo que ven en televisión. Conectas con tu esencia. Mi hija, cuando me divorcié de mi primer marido, dijo 'estoy harta porque mi mamá se la pasa durmiendo con Chopra' Fue un momento de locura. Lo pongo en Spotify cuando me voy a dormir y lo dejo. Duermo con Chopra. Cuando me levanto, Chopra me sigue hablando", agregó, ante la mirada atónita de su panel.

Para cerrar, la conductora macrista reveló cómo es el proceso de espiritualidad en el que está metida: "Medito hace 20 años. Hace 8 a full y hace 3 que empecé un camino espiritual fuerte que en algún momento se los voy a recomendar. Es con maestros espirituales de Rocha, Uruguay. Con chamanes que saben un montón. Es básicamente conectar con la Pachamama, con el fuego, el aire. Volver a vos con lo más simple que tiene la vida"

Viviana Canosa se lamentó por estar soltera en pandemia: "Me miro al espejo y digo 'que desperdicio'"

En un nuevo pase entre los macristas Viviana Canosa y Luis Novaresio, el periodista aprovechó para hablar de amor y preguntarle a su colega sobre su autoestima. La respuesta fue inesperada y demoledora, ya que la conductora de A24 confesó que no se gusta demasiado cuando se mira al espejo. "Cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?'", reveló.

"¿Vos te das?", indagó Novaresio, a lo que Canosa, rápidamente, contestó: "No me estoy dando". "¿Y cuando te mirás al espejo?", insistió el periodista macrista, a lo que la conductora de Viviana con vos (A24) filtró: "Me miro mucho al espejo, pero hoy me falta motivación de todo. Me gustó y estoy en un gran momento, pero como para 'darme' no estoy. Me gusto con mis imperfecciones".

Siguiendo con su explicación, profundizó: "Cuando me veo en ropa interior, tirada en la cama o con un libro, me miro y digo: 'que desperdicio'. Cruzo las piernas, las levanto y digo: 'que desperdicio'. Y ahí es cuando miro el teléfono y digo 'será que en este momento tengo que apagar la luz y escuchar a Chopra".

"Te juro que los sábados a la noche, cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?' (..) Mis imperfecciones me parecen sexys pero no tengo a nadie a quién llamar. Tampoco tengo la motivación, pero me estaría gustando", agregó, desmotivada por su soltería.