La confesión de Mirtha Legrand sobre Daniel Tinayre que sorprendió a todos

Mirtha Legrand recordó a Daniel Tinayre.

La histórica actriz y conductora argentina, Mirtha Legrand, hizo una sorprendente revelación en su programa La Noche de Mirtha que se trasmite por El Trece, que dejó a los invitados más que sorprendidos. La Chiqui recordó un histórico momento que quedó inmortalizado y se refirió a la relación con su difunto marido Daniel Tinayre. Confesó que ella y el director peleaban "mucho".

Durante su programa, la conductora dejó a un lado las preguntas a los invitados y reflexionó sobre la vida después de perder a su marido: "La soledad es terrible, la soledad es brava. Yo siempre cuento que salía con un grupo de amigos, los Calabró, los Rottemberg, toda gente muy querida. Después de que murió Daniel, me vinieron a buscar y fui sola”.

“Cuando volví a casa puse la llave en la puerta y dije ‘esto es la soledad’. Daniel era muy caballero, siempre me abría la puerta para que yo pasara. Ahí cuando puse la llave dije que era la soledad. Pero lo fui superando”, agregó la diva mientras la mesa de invitados la escuchaba con atención.

Además, la Chiqui reveló un detalle sobre su relación con su marido: "Nos peleábamos mucho cuando me dirigía". En ese momento, uno de los invitados, Beto Casella, recordó un histórico momento que quedó inmortalizado en la historia de la televisión argentina. "Yo te digo la verdad, esos segundos que para vos habrán sido fatales, el carajo mierda, la frase de él ‘te perjudicás’ a mí me pareció adorable, él en un momento de bronca tuya te cuidaba", destacó el conductor de Bendita.

Para cerrar con el tema, la anfitriona de La Noche de Mirtha contó un suceso particular: "Era verano, yo tenía pasajes porque me tomaba vacaciones en Punta del Este. Después de hacer 10 o 12 comerciales me dijo que no había funcionado no sé qué cosa. Ahí le di con todo Después no me habló por varios días".

Mirtha Legrand y Daniel TInayre: un amor de película

Mirtha Legrand tenía solo 17 años cuando conoció al hombre con el que se casaría. Era 1945 y estaba trabajando en la película "Cinco besos" dirigida por Luis Saslavsky, cuando durante el rodaje, Daniel Tinayre, un director de cine francés de 35 años, visitó el set para ver a su amigo. Rápidamente, la actriz y el director comenzaron una relación que duraría casi 50 años.

Además de ser productor del histórico programa de entrevistas y almuerzos, Daniel y Mirtha hicieron una gran dupla en la pantalla grande con él dirigiendo y ella protagonizando películas como Pasaporte a Rio (1948), Vendedora de Fantasías (1950), En la Ardiente Oscuridad (1959) y La Patota (1950).