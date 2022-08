La condición de Wanda Nara para quedarse con Mauro Icardi

Revelan cuál es la condición que le habría puesto Wanda Nara a Mauro Icardi para no divorciarse.

Wanda Nara habría "apretado" a Mauro Icardi para no divorciarse.

Augusto "Tartu" Tartúfoli reveló cómo está "apretando" Wanda Nara a Mauro Icardi con una condición muy particular. "No se va a divorciar un pomo", adelantó el periodista en A la tarde (América TV) sobre uno de los temas que más revuelo generó en los últimos días.

Los rumores que indicaban que Mauro Icardi y Wanda Nara estaban separados tomaron mucha fuerza con el audio de la empresaria que se filtró y que cuenta de forma explícita que le pidió el divorcio al futbolista. Esto generó una ola de especulaciones respecto a qué habría motivado a Wanda a tomar esta importante decisión.

Así como muchos periodistas apuntaron a posibles infidelidades por parte del futbolista, Augusto "Tartu" Tartúfoli explicó que hay una trama secreta en el divorcio y se trata de un "apriete de Wanda Nara a Mauro Icardi". En ese sentido, Tartu señaló que el futbolista no atraviesa un buen presente en el PSG, ya que el director técnico no lo tendrá en cuenta.

Por eso, el delantero pasa sus horas debatiéndose entre dos propuestas bastante diferentes. Una de las posibilidades para que Icardi continúe su carrera está en el Borussia Dortmund, un poderoso club alemán, mientras que también tiene una oferta de la Associazione Calcio Monza, un conjunto italiano que acaba de ascender, queda en Milán y es propiedad de Silvio Berlusconi, nada menos.

Tartu aseguró que Icardi quiere marchar a Dortmund dado que es un equipo que juega Champions League y muy reconocido en todo el mundo, pero según el periodista Wanda Nara tiene otra idea. "Ella lo aprieta diciéndole ‘Si vos te vas a Alemania, nos divorciamos'", explicó Tartu en A la tarde.

"¿Qué va a pasar con el pollerudo, con el 'castrati' de Mauro? No se va a divorciar un pomo, por cagón se va a ir a jugar al Monza, que acaba de ascender", disparó muy picante el periodista. Luis Ventura también se sumó al contar que Christophe Galtier, el nuevo técnico del PSG, le dio una mano a Icardi al ponerlo de titular en los últimos partidos de la temporada porque "lo quiere sacar del fondo del mar" tras los escándalos que protagonizó en el último tiempo.

El audio que confirmaría el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que salió a la luz un audio que Wanda le habría enviado a una de sus empleadas domésticas contándole que había vuelto a Argentina para firmar el divorcio. "Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", dice la empresaria en la nota de voz.

Wanda todavía no dio declaraciones oficiales al respecto, pero de Brito asegura que "es una obviedad que se iban a divorciar". Con respecto a ese audio, se dice que lo habría filtrado una empleada doméstica que ya no trabaja más para la empresaria porque le debe dinero que jamás le devolvió.