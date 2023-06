La China Suárez reveló por qué no puede volver a enamorarse: "No quiero saber nada"

"La China" Suárez se sinceró sobre su estado sentimental actual, su ruptura con Rusherking y los rumores de romance con Lauty Gram.

"La China" Suárez abrió su corazón y habló sobre su ruptura con Rusherking, a tres meses de su separación. Tras el estreno de su canción Desaniversario, que le dedicó al trapero, "La China" se sinceró sobre su estado sentimental al día de hoy, el duelo que sigue atravesando tras esta relación y sus expectativas a futuro con nuevos amores. Además, habló sobre los rumores de romance con el cantante Lauty Gram y reveló por qué le costaría tanto volver a enamorarse.

Durante varios años, la exestrella de Casi Ángeles (Telefe) mantuvo relaciones serias con diferentes personas. Por esta razón, explicó que cree que es tiempo de estar soltera, conocerse a sí misma y evaluar qué quiere para sus relaciones futuras. En este contexto, se sinceró sobre el estado actual de su corazón y las versiones que la vinculan con Lauty Gram.

"No estoy de novia. Es la primera vez que decido no estar de novia. No quiero saber nada con volver a enamorarme. Cuando me enamoro, la otra persona se convierte en mi mundo", explicó en un vivo de Instagram, en diálogo con sus seguidores.

En este sentido, explicó que "es una decisión consciente", ya que quiere enfocarse en su trabajo y en sus sueños, especialmente en este momento, en el que está despegando su carrera como cantante. "Siempre que estoy de novia priorizo mucho a mis parejas, que no está mal, pero ahora quiero dedicarme a mis sueños. Si estoy en pareja no puedo, es más difícil, porque no me da el tiempo, el cuerpo, todo", concluyó.

La letra de Desaniversario, la nueva canción de "La China" Suárez para Rusherking

Podría jurar que las mañanas

Se hicieron para estar a tu lado

Que las canciones que escuchamos

Se escribieron cuando nos encontramos

Podría jurar que cuando te vi

Pensé que estábamos destinados

Y al tenerte yo pude comprender

Que el amor no es tan malo

Pero tal vez, en algo me equivoqué

Y lo que pudo ser no va a ser esta vez

Yo me imaginé despertarme con vos

Y darte los buenos días

Sin darme cuenta que

Solo estaba en mi mente

Quizás fue una utopía

Yo te di todo de mí

Pero a cambio solamente recibí

Este desaniversario

Podría jurar que las mañanas sin vos

Se sienten algo vacías

Que las canciones que me llevan a vos

Ahora son de despedida

Podría jurar que a pesar de este dolor

Mi corazón no te olvida

Es que al perderte

Tuve que obligarme

A ser un poco más fría

Me desvelé

Toda la noche te esperé

Pero te miro y sé

Que no vas a volver