La China Suárez le inició una demanda millonaria a Yanina Latorre

Ángel de Brito le recordó a su panelista la intimación que le inició la actriz. El conflicto entre ambas inició tras el supuesto affaire de "La China" con Mauro Icardi.

La China Suárez demandó a Yanina Latorre y la panelista de LAM no la perdonó.

El encuentro entre Wanda Nara y "La China" Suárez en una fiesta el pasado fin de semana reavivó un viejo enfrentamiento entre la actriz y Yanina Latorre. La pelea se inició a fines del 2022 tras el estallido del supuesto affaire de "La China" con Mauro Icardi. El conflicto creció tanto que Suárez le inició una demanda por 30 millones de pesos.

El pasado lunes en LAM contaron detalles sobre el evento que compartieron la conductora de MasterChef y la actriz. De hecho, fue la primera vez que estuvieron cara a cara porque todo el intercambio que tuvieron durante el Wandagate fue virtual. Pero un comentario de la esposa de Diego Latorre provocó que De Brito le recuerde la famosa carta documento que había recibido para notificarle que debería afrontar una causa por daños y perjuicios.

Tal y como se esperaba, Latorre no pudo contener su furia y le envió un duro mensaje a la ex Teen Angels. "Mejor que solucione sus obsesiones. Acá nunca nadie inventó nada", sostuvo y agregó: "La carta documento también incluye a Mandarina, a Canal 13 y a vos Ángel. Esto es lo que me llegó el año pasado".

Luego, cerró el tema con un remate fiel a su estilo ácido. "Si estás desesperada por guita Chinita, seguí levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta", subrayó e hizo referencia al supuesto romance de Suárez con un productor.

Yanina afirmó que la China Suárez tiene un vínculo con un productor millonario

El nuevo escándalo que involucró a la actriz nació hace una semana en Intrusos. La información la dio Guillermo Coppola, durante su visita al programa de América, y la China salió a negarlo de inmediato. Sin embargo, Marcela Tauro no le creyó y recordó el día en que lloró y desmintió su relación con Benjamín Vicuña, que fue confirmada por ella misma un mes después.

La versión fue retomada por Latorre, que se animó a asegurar que el romance es cierto y reveló datos sobre la supuesta relación. Por ejemplo, contó la edad del hombre en cuestión, llamado Rodo Lamboglia, y detalles sobre los encuentros que habrían tenido. “Bueno, no es el novio. Ya lo dije. Es el gar... Es el que le da laburo y le paga los pasajes”, afirmó.

“Tiene 46 años, es súper buen mozo, es argentino y vive en Miami”, precisó antes de revelar su identidad. "Es mega millonario. Tiene dos productoras, una es Bourke, que es la que hizo con ella el especial con Fantino y el especial La China en Qatar”, agregó. Además, contó que el empresario tuvo un rol clave en el Wanda Gate, ya que, según sostuvo, "fue el que le dio todo el laburo" desde ese entonces.