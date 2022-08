La bizarra teoría de Laura Ubfal sobre la canción Chu Chu Ua de Pìñón Fijo

La periodista Laura Ubfal lanzó una explosiva teoría sobre el contenido de una de las canciones más populares del payaso Piñón Fijo.

Piñón Fijo está en la mira luego de las acusaciones de maltrato que se hicieron virales en base a una publicación de su hija Sol y las redes sociales estallaron en opiniones sobre el payaso cordobés y su familia. La que no se quedó afuera del debate fue la periodista de espectáculos Laura Ubfal, con una picante sentencia sobre uno de los himnos del cancionero que tiene el artista, Chu Chu Ua.

"Piñón Fijo es un personaje que siempre me pareció extraño, tengo que reconocer. Nunca fui santa de la devoción de Piñón Fijo, ni cuando mi hija era chica", sentenció Ubfal en un móvil con Intrusos (América TV). La mirada sorprendida de Florencia de la V no impidió que la panelista agregase un comentario fulminante: "Esta historia de esconder la cara en una máscara y nunca mostrar su cara real no me gustó".

Cuando la conductora le preguntó a qué se debía su aversión hacia el animador infantil, Ubfal dijo que no sabía pero que siempre tuvo la misma sensación de incomodidad. "Ni siquiera me gusto el tema 'Chu Chu Ua', que me pareció bastante militarista. Mucha gente piensa como yo. Un tema así en la Argentina nunca me entusiasmó", arremetió, en un picante juicio de valor de la canción más popular del payaso cordobés.

El mensaje de Piñón Fijo que destapó una olla de acusaciones

Días atrás, fue el propio Piñón Fijo el que encendió las alarmas con una publicación en sus redes sociales en la que se veía a una niña pequeña con el siguiente texto: "Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño!". Además, agregó los hashtag #derechonietos y #derechoabuelos. Luego de este inesperado posteo, Pablo Layús contó en Intrusos qué significaba la historia del querido payaso. Es que el periodista es coterráneo de Piñón Fijo y pudo charlar con él. "Fabián no la está pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", comenzó revelando Layús.

Con el payaso encendiendo la mecha del conflicto, su hija provocó la explosión en una picante respuesta vía Instagram: "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a pone límite a las humillaciones crónicas después de 35 años". El largo descargo de @solcitofijo indica que tras el nacimiento de su hijo, Piñón no apareció y acusó a su padre de llevar un vinculo especulativo y no sincero con su familia.