La angustia de Guido Süller por el mal momento de Silvia: "Me duele"

La celebridad se expresó sobre su vínculo con su hermana y se mostró acongojado. Guido Süller reveló que su hermana Silvia no atraviesa un buen momento y que no tiene relación con ella.

Guido Süller dio a conocer cómo está su relación con su hermana Silvia en la actualidad y sorprendió al revelar la gran cantidad de tiempo que hace que no tienen contacto. El arquitecto y figura de la farándula habló con cierta congoja sobre la vedette y sus problemas para relacionarse con las demás personas.

"Desde la muerte de mi mamá que no veo a Silvia. Yo la amaba profundamente. No la veo porque es destructiva con ella misma, pero también con los que la quieren ayudar. Está en un círculo de dolor del que no quiere salir", comenzó su descargo el mediático conocido por sus bizarras peleas con figuras como Jacobo Winograd y Oriana Junco.

Süller recordó cuán fuerte era su vínculo con su hermana, al que hoy en día consideró irreparable. "Después de mi mamá, Silvia fue la persona que más amé. Yo la anotaba en concursos de bellezas y los ganó todos, menos Miss Argentina, que salió princesa. Silvia brilló en los 90 y fue la numero 1, llenó todos los teatros. Yo la acompañaba, era su sombra, el que le tenía la cartera. Y a mí no me importaba", continuó la celebridad. Y añadió: "No aguantó la tele. Siente que le estoy invadiendo un lugar que era de ella. Me hizo de todo, yo era el garante de su departamento y me hicieron juicio porque ella no pagó. Me quedé casi en bancarrota".

"Yo agoté todos los recursos, si hubiera un acercamiento de su parte no lo rechazaría. Era tanto el amor que yo sentía, que no me daba cuenta de que no era recíproco", reflexionó Süller sobre su relación con su hermana. Guido también se refirió a la nula relación que Silvia tiene con su segundo hijo, Christian Soldán: "Me duele mucho que no haya querido ver nunca más a Silvia. Ella lloró mucho por recuperarlo. Rogó y suplicó en la casa de Soldán, donde vivía el nene. Y él nada. Me duele como si me lo hubieran hecho a mí".

Guido Süller sobre su búsqueda de un compañero

La figura de la TV revelé hace algunas semanas en diálogo con Diario Show cuál es la meta que aún no alcanzó para sentirse del todo pleno: "El amor. Un compañero, una compañera para transitar la última etapa de mi vida, por la edad que tengo. Ese alguien no aparece, pasan los años y sigo estando solo", enunció Süller.