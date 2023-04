La angustia de Damián Betular en pleno Masterchef: "No hay"

Damián Betular no pudo ocultar su angustia y preocupación en Masterchef y protagonizó una inesperada situación al aire con llanto incluido.

Damián Betular sorprendió a todos en la emisión del "jueves de última oportunidad" de Masterchef cuando estalló en llanto al ver las preparaciones de los participantes. El pastelero se mostró angustiado y preocupado por una situación que se vivió en la exitosa competencia gastronómica de Telefe y no dudó en expresar sus sentimientos al aire.

Después del gran éxito que significó Gran Hermano para el canal de las pelotitas, llegó Masterchef para intentar mantener las excelentes mediciones de audiencia. Con la incorporación de Wanda Nara en la conducción, el comienzo de la competencia gastronómica entre cocineros amateurs fue auspicioso. El jurado está nuevamente compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Fue precisamente este último quien protagonizó un insólito momento el pasado "jueves de última oportunidad".

Es que los participantes debían hacer una complicada Red Velvet para salvarse de la gala de eliminación del domingo y el pastelero no se mostró muy conforme con el proceso. "¿Quién es la envidiosa que tiene ocupando espacio a los cupcakes para los compañeros que no pueden enfriar (sus tortas)?", gritó Betular desesperado, mientras intentaba hacer lugar en la heladera. A la vez, los cocineros amateur iban y venían a las corridas.

“Está todo caliente, no llego a armar mis tortas", confesó preocupada María Sol Ferrero. Ya adelantando de cómo iba a ser el resultado del exigente desafío, Damián Betular se acercó a sus compañeros del jurado y se descargó con un llanto que no podía seguir conteniendo: "No hay tortas". Mientras el pastelero lloraba, Martitegui y De Santis lo intentaban consolar, aunque con poca suerte.

Wanda Nara vivió un percance familiar en medio de las grabaciones de MasterChef

Wanda Nara aceptó uno de los desagios más grandes de su carrera al ponerse en frente de MasterChef en reemplazo de Santiago Del Moro. Pese a las críticas de las redes, la empresaria se muestra muy cómoda tanto con los practicantes como con los jurados. Sin embargo, las largas jornadas de grabación le están trayendo algunas dificultades en su vida familiar.

Con Mauro Icardi y sus hijas en Turquía, Nara debe ocuparse de las tareas del hogar y la crianza de sus hijos mayores, frutos de su relación con Maxi López. Pero los pequeños al parecer se mimetizaron con los compañeros de trabajo de su madre y cada vez que les cocina le dan una puntuación al plato.

En las últimas horas, compartió en las redes sociales su experiencia como cocinera con un video que provocó la reacción de sus seguidores al ver la que la reacción de Valentino, su hijo mayor, no fue la esperada. En el posteo se puede ver a la conductora preguntándole a su hijo qué piensa de la salsa bolognesa que preparó. Ante esto, el adolescente mostró poco entusiasmo y, después de probar, le dio un puntaje de 6 y medio o 7.