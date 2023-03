Wanda Nara y Mauro Icardi confirmaron la noticia más esperada: "Mi última bebita"

Wanda Nara realizó un sorpresivo posteo en sus redes sociales sobre su vida íntima y fue compartida por Mauro Icardi. La inesperada revelación de la mediática que conduce Masterchef.

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio que nada tiene que ver con su rol de conductora de Masterchef por Telefe. La mediática profundizó en un tema vinculado a su vida personal, Mauro Icardi reaccionó y estalló el mundo del espectáculo.

En un dinámico ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales, Wanda Nara realizó una confesión que nadie esperaba y hasta etiquetó a Mauro Icardi, con quien supuestamente estaban separados. "¿Vas a tener un hijo más? ¿Te gustaría?", le preguntaron en Instagram.

Lejos de esquivar la pregunta, la conductora de la edición 2023 de Masterchef compartió una foto del nacimiento de su última hija para responder. "Este día dije 'mi última bebita Isi'. Hoy sí me veo con uno más", confesó, dejando entrever que estaría embarazada de vuelta. En la misma historia de Instagram mencionó a Mauro Icardi.

"¿G? Lo voy a pensar", escribió el futbolista, dando el sí para ser padre otra vez junto a Wanda Nara, cuyo nombre lo dejó en suspenso. Esta situación despertó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo y fue compartida por la cuenta oficial de Twitter de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV.

Wanda Nara alteró a los participantes de MasterChef con un inesperado anuncio

MasterChef arrancó una nueva temporada y ya se disparó la primera polémica con la inesperada salida de una de las aspirantes a ganar un lugar entre los 16 participantes del reality de gastronomía. La conductora Wanda Nara hizo el fuerte anuncio que devino en un picante descargo en redes sociales.

En los primeros minutos del programa, Wanda se dispuso a intervenir la dinámica del show con el anuncio que causó sorpresa en los televidentes: “Tengo una noticia buena y otra mala para darles. Lamentablemente, Fiamma acaba de decidir que no va a continuar en el programa. No puede compatibilizar su trabajo con la competencia. Esta noche serán cuatro los lugares para ustedes". Luego del comunicado y empezada la prueba culinaria, decenas de tuiteros no ocultaron su curiosidad por saber el trasfondo de la historia que terminó con la salida de una de las jugadoras con, por el momento (y según lo que se vio en el programa, mejores destrezas para la cocina.

En su breve paso por MasterChef Fiamma conquistó el paladar de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con una tarta de lima y los emocionó con su historia familiar al revelar que es mamá de una chica con parálisis cerebral. La sencillez de su plato y la crudeza de su realidad fueron motivos suficientes para que el jurado ponga un voto de confianza y le concediese un lugar entre los preseleccionados.