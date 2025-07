CBS cancela el programa nocturno de Stephen Colbert

FOTO DE ARCHIVO. Stephen Colbert llega para el "Saturday Night Live 50: The Anniversary Special" en 30 Rockefeller Plaza, en Nueva York, EEUU

"The Late Show with Stephen Colbert", el programa nocturno más visto de la televisión estadounidense y una plataforma frecuente de sátira dirigida al presidente del país, Donald Trump, terminará su trayectoria de 10 años en la cadena CBS en mayo de 2026, dijo la corporación el jueves.

El programa se retirará y Colbert no será sustituido. Los nuevos episodios se emitirán hasta el final de la temporada televisiva, en mayo de 2026, según un comunicado de la cadena.

"Se trata puramente de una decisión financiera en un contexto desafiante en la franja nocturna. No está relacionada en modo alguno con el rendimiento del programa, el contenido u otros asuntos que suceden en Paramount", dijeron los ejecutivos de CBS en el comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Paramount Global , la empresa matriz de CBS, está buscando la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos para una fusión de 8.400 millones de dólares con Skydance Media.

Este mes, Paramount acordó resolver una demanda presentada por Trump por una entrevista con su excontrincante demócrata, Kamala Harris, que el programa "60 Minutes" de CBS emitió en octubre.

Colbert dijo a su audiencia el jueves que le habían informado de la cancelación de su programa la noche anterior. El público abucheó y Colbert respondió: "Sí, comparto sus sentimientos".

"Nadie me va a sustituir. Todo esto simplemente va a desaparecer", dijo el cómico, de 61 años.

"The Late Show" debutó en 1993 con David Letterman como presentador después de que éste fuera descartado para "The Tonight Show", de NBC. Colbert, un habitual de "The Daily Show" antes de presentar "The Colbert Report" en Comedy Central, se hizo cargo de "The Late Show" en 2015.

"Es un trabajo fantástico", dijo Colbert el jueves. "Ojalá se lo dieran a otro y es un trabajo que estoy deseando hacer con esta pandilla habitual de idiotas durante otros 10 meses".

Dio las gracias a los ejecutivos de la CBS, a la audiencia de su programa y a las 200 personas que trabajan en él.

El senador demócrata por California Adam Schiff participó como invitado en el episodio del jueves.

"Si Paramount y CBS pusieron fin al Late Show por razones políticas, el público merece saberlo. Y merece algo mejor", escribió Schiff en la red social X.

Colbert suele atacar a Trump en su monólogo nocturno y criticó el acuerdo de Paramount con el presidente. En su programa del lunes, el cómico calificó el pago de la compañía a Trump como un "gran soborno".

Con información de Reuters