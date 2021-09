La alegría de Oscar Ruggeri después de las PASO 2021: "Somos libres"

El panelista de ESPN no pudo ocultar su felicidad y sorprendió al Pollo Vignolo. Oscar Ruggeri, completamente alegre tras las Elecciones Legislativas.

Luego de las Elecciones PASO 2021, muchos protagonistas se expresaron en la televisión y diferentes medios de comunicación. Sin embargo, hubo un testimonio que sorprendió por su excesiva alegría puesto que el programa que integra no se dedica a hablar de política. Fue Oscar Ruggeri el responsable de emitir un furor no habitual, quizá dejando entrever su alegría por los resultados favorables a la oposición.

“La alegría que tuve, que fui a votar nuevamente, que somos libres y podemos votar... Entrás al cuartito, y todas las caritas mirándome, y se me reían. Como diciendo, a mí, a mí, a mí. Y ahí digo: ¡ésta! En esta voy a votar al que quiero yo acá adentro”, comenzó diciendo Oscar Ruggeri. El conductor, Sebastián Vignolo, advirtió una alegría un tanto inusual en "El Cabezón". Es por esta situación que consultó en el aire si su felicidad tenía algo más detrás.

Contundente, Ruggeri le contestó al "Pollo": “No, te voy a decir algo: feliz porque podemos seguir votando. El día que no podamos votar, vos sabés que es un drama”. De este modo, el excampeón del mundo con la Selección Argentina fue partícipe de un momento que no pasó inadvertido.

Ruggeri explotó contra el Pollo Vignolo en ESPN: "¿Vos no hablás?"

En medio del traspaso de programa entre F12 y F90 en ESPN se armó el debate por la cantidad de figuras con las que cuenta Mauricio Pochettino en el PSG, además de Lionel Messi. Antes de que comience el ciclo conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, este último recibió una crítica por parte de Oscar Ruggeri. El "Cabezón" fue el más picante de la charla y no se guardó nada.

Mariano Closs habló sobre Ángel Di María, quien no jugará los primeros tres partidos del PSG en la Champions League luego de recibir una sanción en semifinales de la temporada anterior. "Hoy no está Di María, pero cuando esté ¿Cómo armás el equipo con los tres de arriba? ¿Se enojarán los que no juegan?”, lanzó el relator.

Tras el análisis sobre el presente del conjunto parisino y los jugadores con los que cuenta, el "Chavo" Diego Fucks dio un ejemplo de lo sucedido en el Mundial de Estados Unidos 1994: "Me acuerdo cuando el "Coco" Basile armó un equipo para poner a todos y puso por ejemplo en una posición que lo perjudicaba a Balbo. Por ahí es mejor poner a un futbolista que esté adaptado a la posición".