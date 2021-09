El triste recuerdo de Ruggeri sobre Maradona en el Mundial del 94: "Lloraba como un pibito"

En el programa del "Pollo" Sebastián Vignolo en ESPN, el "Cabezón" Oscar Ruggeri recordó un triste momento de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El llanto de Lionel Messi luego triunfo de la Selección Argentina ante Bolivia fue una de las imágenes de la noche en el Monumental. Las declaraciones del mejor del mundo fueron el cierre de una jornada especial dentro del campo de juego. En el programa de Sebastián Vignolo, ESPN F90, el "Cabezón" Oscar Ruggeri contó un triste recuerdo vivido junto a Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994 asociándolo a lo vivido por la "Pulga".

Minutos después del editorial del conductor y de una insólita discusión entre el "Chavo" Fucks y el "Negro" Bulos, hablaron de la emoción del astro argentino una ver terminado el partido y sobre sus dichos: "Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio. Es un momento único por cómo y dónde se dio. Después de tanto esperar... La verdad que no había mejor manera de que sea así".

El "Cabezón" Oscar Ruggeri lo escuchó y esbozó: "Los vi llorar a los dos más grandes del mundo. Ayer lo vi a él y al otro (Diego Armando Maradona) lo vi un montón de veces. En el 94 cuando le dijeron que agarre el bolso y se vaya me fui a la habitación donde estaba él, nos quedamos un rato charlando como hasta las cuatro de la mañana, después vino el resto de los muchachos y no sabés como lloraba", contó.

A su vez reveló un diálogo que tuvo con el Diego en aquel momento: "Yo le digo, 'te preparaste acá, vos decime si tomaste algo y listo, ya está'. Me dijo 'te juro que no tomé nada, te lo juro de verdad.' Y yo lo conozco cuando no quería que yo esté ahí y cuando me decía las cosas de verdad, y ahí me lo dijo de verdad", recordó el exdefensor de la Selección Argentina.

El momento más difícil lo vivió en la cancha: "Se decía que había un positivo, vamos a reconocer la cancha, había una platea llena de periodistas y era raro. Siempre estaban por Maradona y pasa como ahora con Messi. Pero estaba Grondona, los dirigentes iban de acá para allá y Diego estaba solo sentado en el palo del otro arco agarrado de la red. Me fui caminando para allá y ahí me dijo 'me limpiaron del mundial', el ya sabía", sentenció Ruggeri.

Y agregó: "Lo vimos a Grondona hablando con los periodistas en la platea y ahí se terminó el Mundial. Jugábamos y él no podía estar con nosotros en la concentración. Lloraba como un pibito. Ayer cuando lo vi, es distinto lo que le pasó a Messi porque era de emoción, tenía los padres arriba, es como que se desahogó y se fue de la nota, no la pudo terminar", culminó el "Cabezón".