El Chavo Fucks apuntó contra el Negro Bulos en ESPN F90: "No sos el centro del mundo"

El "Negro" Federico Bulos le salió al cruce al "Chavo" Diego Fucks defendiendo a la Selección Argentina de Lionel Messi en el programa de Vignolo en ESPN.

Nuevamente desembarcó la polémica en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN. En medio del debate por la Selección Argentina y el triplete de Lionel Messi ante Bolivia en el regreso al Estadio Monumental, el equipo de F90 discutió sobre el presente de la "Scaloneta". Sobre esto se dio un fuerte cruce entre Federico "Negro" Bulos, defendiendo al conjunto nacional y quien fue la contracara, el "Chavo" Diego Fucks.

El conductor del ciclo comenzó con su clásico editorial. Esta vez plenamente dedicado al mejor del mundo y al equipo que levantó en cancha de River Plate la Copa América ganada ante Brasil el pasado mes de julio. Se desvivió con elogios con la "Pulga", quien hace unos días lanzó un palazo en plena entrevista en vivo con el "Pollo".

Sus compañeros opinaron y Federico Bulos esbozó: "La admiración por Messi es fantástica, y es divino mirar como juega al fútbol que lo hace como los dioses, como nadie. Ahora, la crítica periodística es algo que me reservo y que puedo tener. No siempre jugó bien. Para mí en las finales de la Copa América contra Chile no jugó bien, lo dije y no me tengo que esconder porque no le robé nada a nadie", afirmó.

Diego Fucks le salió al cruce: "Hacé un punto. Me parece muy bien lo de la crítica periodística, estoy totalmente de acuerdo, pero no sos el centro del mundo, dejá de gritar. Contra Brasil tampoco jugó bien, no brilló como ayer pero no lo mataron porque salió campeón. Si Brasil empataba, iban a penales y salían campeones lo hubiesen hecho pelota. Vos podés dibujar todo lo que quieras, podés gritar pero hay una sola realidad", respondió.

Ya en un tono más alto y picante, el "Negro" no se quedó atrás: "No estoy gritando, estoy dando argumentos muy sólidos que no podés refutar. Messi cambió antes de ser campeón. Cambió el grupo de la Selección te guste o no, yo pienso que es así. Y otra discusión que te gané claramente por goleada es que esta camada de jugadores de la Selección Argentina está a la altura de cualquiera y va a pelear por el campeonato del mundo", lanzó

Por último habló de los que integran el banco de suplentes y su importancia: "¿Querés más? Joaquín y Ángel Correa, Nicolás González, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico que son suplentes, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel el que vos quieras, Lisandro Martínez, el "Papu" Gómez, Guido Rodríguez, todos los suplentes están a la altura de los titulares, mirá lo que es este plantel que vos no querías", sentenció Bulos.

Cuándo y contra quién juega la Selección después de Bolivia

Tal como sucedió en esta triple jornada, en el mes de octubre también se jugarán tres encuentros. Visitará a Paraguay en Asunción el 7 de octubre, luego recibirá a Uruguay y Perú el 10 y 14 de dicho mes, respectivamente. La sede aún no está confirmada. Ya en noviembre visitará a Uruguay y recibirá a Brasil.