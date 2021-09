Messi escrachó al Pollo Vignolo en vivo: "Lo dijiste tantas veces..."

Lionel Messi expuso al Pollo Vignolo al aire, sorprendiendo a todos y provocando las risas de todo el estudio.

Lionel Messi expuso a Sebastián Pollo Vignolo al aire en F90 (ESPN) y lo sorprendió. El crack argentino habló unos minutos con el ciclo que conduce Vignolo y además de dejar algunas declaraciones contundentes sobre las críticas del periodismo durante una buena parte de su carrera en la Selección, su nuevo rol en el equipo y la alegría de haber salido campeón de América, también se dio el tiempo como para divertirse y "escrachar" al conductor del programa por una promesa no cumplida.

Desde que Lionel Messi salió campeón con la Selección Argentina de la Copa América en Brasil se lo nota mucho más relajado y contento con lo que sucede alrededor del combinado nacional. Claro que el 10 no se olvida de que fueron muy criticados por el periodismo y tiró un palito para cierto sector de la prensa pero también se divierte charlando con algunos de ellos, como sucedió en la noche de este miércoles, con la segunda edición de F90. En diálogo con Sebastián Vignolo, el crack rosarino lo expuso al aire y divirtió a todos.

"Un día te voy a ir a visitar", le aseguró el Pollo Vignolo a Lionel Messi, que aceptó gustoso la autoinvitación pero también le remarcó que no era la primera vez que lo hacía. "Dale, dijiste tantas veces a Barcelona que ahora vas a tener que ir para otro lado", le recriminó el capitán de la Selección Argentina al conductor y relator, que no supo bien cómo responder pero ensayó una especie de réplica.

"Dormí, dormí", reconoció Vignolo entre las risas de todo el piso y del propio Messi. "Ahora sí te voy a ir a visitar. Te mando un abrazo grande, nos vamos a ver", cerró la charla el conductor con el delantero que este jueves volverá a jugar con la camiseta argentina en suelo patrio pero por primera vez como vigente campeón de América.

El picante palo de Messi al periodismo

Más allá de mostrar su emoción y felicidad por el momento que atraviesa la Selección Argentina y de recordar, en reiteradas ocasiones, el título obtenido hace casi dos meses, no perdió la oportunidad de apuntar contra el periodismo deportivo. En diálogo con F90, por ESPN, el capitán argentino señaló los dichos pasados de un sector: "Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la Selección. Nosotros intentamos dar el máximo, ser campeones, éramos los primeros que queríamos serlo". Y ante esto, hizo una fuerte autocrítica: "No todo pasa por ganar o perder, es difícil ganar un Mundial o una Copa América. Siempre nos creemos que somos los mejores del mundo, hay selecciones muy buenas que también compiten".

De cara a lo que viene, Messi destacó que la "Albiceleste" debe "tener humildad, trabajar y crecer" y avisó: "Ni antes éramos peores por perder las finales ni ahora somos los mejores". Al mismo tiempo manifestó que deber seguir preparándose pensando en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa del Mundo Qatar 2022 y sostuvo: "A veces se da y otras no. Lo importante es dejar todo, quedar satisfecho por eso y sino se pudo no se pudo. Lamentablemente gana uno solo. Llegar a al final de alguna competencia no es poca cosa, con nosotros nunca se valoró eso".