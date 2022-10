L-Gante encaró a Mirtha Legrand y se pudrió todo en El Trece: "Me cayó mal"

L-Gante hizo un furioso descargo contra Mirtha Legrand en plena transmisión del programa. El tenso momento que se vivió en el ciclo de El Trece y qué fue lo que le reclamó a la conductora.

L-Gante encaró a Mirtha Legrand en plena transmisión del programa de El Trece. El famoso cantante de cumbia 420 le hizo un sorpresivo reclamo a la conductora, a quien la cuestionó por haber realizado fuertes comentarios sobre su hija Jamaica, y el momento de tensión fue absoluto.

En el marco del ciclo televisivo La Noche de Mirtha, la presentadora le preguntó a Roberto García Moritán por la edad de su hija. Inmediatamente después, el marido de Pampita y político macrista indicó que "tiene un año y medio como Jamaica", la hija de L-Gante. Y luego, el músico tomó la palabra para hacerle un fuerte cuestionamiento a Mirtha.

Ante la mirada de los invitados e invitadas Luciana Salazar, Marina Calabró, Ceferino Reato y García Moritán, el artista expresó: "Usted me cayó mal desde principio porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo 'pobrecita'. Antes me lo dijo mejor". "Pero te lo dije con cariño", le respondió "La Chiqui", entre risas, tratando de evitar una discusión. Y agregó: "Es un nombre raro, extraño".

Como si fuera poco, L-Gante disparó: "Esos chistes no me gustan". Ceferino Reato intervino e indagó sobre el nombre de la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez: "¿Por qué le pusieron Jamaica?". "Porque es un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí", le advirtió el músico, quien le clavó la mirada al periodista.

L-Gante cruzó a Mirtha Legrand en El Trece.

Un invitado se bajó de la mesa de Mirtha Legrand a último momento

Luciana Salazar, Eduardo Feinmann, Marina Calabró, L-Gante y Roberto García Moritán eran los invitados estrella de La Noche de Mirtha. Sin embargo, la conductora fue advertida que el periodista de La Nación Más no asistiría al programa, por lo que él mismo se encargó de revelar los motivos.

"Nunca me invitaron a esa mesa, nunca me avisaron. Yo ayer falté al canal porque no me sentía bien, es verdad", contó Feinmann en diálogo con el móvil de LAM. La lista de invitados fue difundida por la productora StoryLab a cargo de Nacho Viale, pero el propio Feinmann desmintió que lo hayan contactado.

"Antes del llamado de Nacho, nadie me invitó ¿Cómo voy a ir a un lugar donde no me invitan? Además se graba en un horario en el que yo tengo que venir a trabajar", señaló el conductor al respecto. Frente a esta situación, el encargado de reemplazar al periodista en la "mesaza" fue otro colega suyo: Ceferino Reato.