Karina La Princesita sorprendió a todos con un inesperado anuncio: "Pedir perdón"

La cantante de cumbia hizo un insólito posteo en sus redes sociales enojada. Karina "La Princesita" volvió a mostrar su carácter fuerte en su cuenta de Instagram.

Karina "La Princesita" hizo un sorprendente posteo en sus redes sociales en el que evidenció cuán enojada estaba. La intérprete de hits como Con la misma moneda y Corazón Mentiroso posteó un contundente descargo en una de sus historias de Instagram dedicado a una persona en particular.

"Parte de crecer como persona es saber que tenemos nuestras heridas, que estamos o estuvimos lastimados y que se puede sanar. Pero también es darse cuenta de que le hicimos daño a alguien. Reconocerlo y pedir perdón también es parte de eso", escribió la exjurado de Cantando 2020 en su historia, seguido por un emoticón de una mano con el pulgar extendido hacia arriba.

La cantante no especificó a quién estaba dedicada su lapidaria frase pero sí pudo notarse que iba dirigida a una persona en particular, por la singularidad con la que escribió ese mensaje.

El relato paranormal de Karina La Princesita

"Yo iba a la iglesia católica y hablaba con el pastor. Una vez me acerco con él y le digo que estaba por sacar la canción en donde había que hacer el gesto de los cuernos con los dedos y me dijeron 'no lo saques'", comenzó su descargo la cantante de Fuera en diálogo con Luzu TV. La cantante contó que dejó de ir a esa Iglesia y que sacó la canción a pesar de lo que le habían dicho. Y sumó: "Un tiempo después me atropella un auto y lo único que me lastimo son los dos dedos con los que hago el gesto".

Karina reveló que le pidió perdón a Dios por haber sacado esa canción y fue receptora de un milagro en ese momento. "En su momento me los cosieron, pero me dijeron que me los iban a tener que amputar porque se habían cortado los nervios y eso iba como a 'enfermar' los demás dedos", añadió la celebridad ante la mirada atónica de todos los integrantes del programa de Nicolás Occhiato en el ciclo por streaming. Y cerró: "La historia termina en que, el día en que me iban a dar la fecha de operación el doctor me da una lapicera para firmar y cuando la agarro me dio electricidad, entonces me empezó a revisar y se dieron cuenta que mis nervios estaban unidos. El médico me dijo 'no sé cómo pasó, no sé qué hiciste, pero si tus nervios estuvieran cortados no sentirías electricidad'".