Karina "La Princesita" siente que sus compañeros del jurado la dejan de lado.

Desde su llegada al "Cantando 2020" Karina "La Princesita" es una de las sorpresas más aplaudidas del reality. Con un estilo picante y directo, la cantante se ganó un lugar de respeto entre los participantes y los televidentes, aunque no estaría pudiendo entablar una relación amable con sus colegas del jurado. En una profunda reflexión, confesó que a veces se "siente sola".

"¿Con quién en el Jurado te aliás cuando hay que salvar a algún participante y se les complica?", le preguntó la cronista de "Los ángeles de la mañana" (El Trece) Maite Peñoñori, en busca de una jugosa declaración. En cambio, logró que Karina sostuviese un largo silencio que la llevó a sospechar su relación con las figuras convocadas para evaluar.

Ante la repregunta, la cantante soltó: "Por momentos me siento bastante sola". Con pocas pero contundentes palabras, "La Princesita" dejó bien en claro que su relación con Nacha Guevara, Oscar Mediavilla y Moria Casán no es muy buena.

Para cerrar y tratar de llevar un mensaje constructivo sobre las cosas que tiene en cuenta a la hora de evaluar a un participante, la cantante de "Corazón mentiroso" exclamó: "Me importa que canten. Pero que también transmitan algo. No solo que estén ahí parados, como yo".

Tras su cruce con "La Princesita", Gladys "La Bomba" Tucumana arremetió con insultos xenófobos

Gladys "La Bomba" Tucumana lanzó un repudiable comentario xenófobo que quedó capturado en una cámara oculta que le hicieron y emitieron en televisión. En ella la cantante se quejó de su vestuario en el "Cantando 2020" lanzando una fulminante sentencia que le causó críticas en redes sociales: "Esta ropa es de una villera boliviana".

Al parecer, Gladys está teniendo problemas con Lana, la vestuarista de "Showmatch", desde hace mucho tiempo. Y en la gala pasada lo dejó bien en claro con nuevas quejas sobre la ropa que le dan para que salga a las galas. En una cámara oculta que le hicieron desde el magazine "Los ángeles de la mañana" (El Trece) puede oirse como emite una frase discriminadora en pleno descargo.

"Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura?", arrancó su descargo indignado. Y siguió: "O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Relaburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo". Sin advertir que estaba siendo grabada, sentenció: "no puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana".