Julieta Ortega contó su verdad sobre Juan Darthés: "Un montón"

La hija de Palito Ortega explicó su postura ante la denuncia de Thelma Fardin contra Jey Mammón y fue tajante.

Julieta Ortega se refirió a las críticas que recibió por la postura que tomó cuando se hizo pública la denuncia por supuesto abuso sexual contra Jey Mammón y marcó las diferencias del proceso judicial que se le inició a Juan Dartthés luego de la denuncia que presentó Thelma Fardin (NdeR: fue absuelto por tecnicismos de la Justicia de Brasil).

La actriz visitó Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en Magazine, y fue contundente al hablar sobre el principio de inocencia que rige en la Constitución Nacional: "Si cuestionás eso ya sos cómplice de los violadores". Acto seguido, se refirió a la acusación en contra de su colega: "En el caso Darthés fue muy distinto porque estamos hablando de un caso donde había diez minas diciendo lo mismo. ¿Cuántas chances hay de qué diez personas tengan un relato parecido sobre una persona?".

"Yo no lo conozco a Juan Darthés, no tengo nada en contra de él personal, pero cuando llegó la denuncia de Thelma habíamos escuchado ya a un montón de chicas contando cosas parecidas, con lo cual era una causa bastante más fácil de apoyar", remarcó la hija de Palito Ortega, y añadió: "También fue una causa muy importante porque fue bisagra, un antes y un después".

Luego, la artista explicó el accionar del colectivo Actrices Argentinas ante la denuncia de Fardin. "Lo que muchas actrices hicimos en ese momento fue decir 'en estos casos esta persona no va a estar sola porque sino se la van a comer cruda'. Quisimos solidarizarnos con una chica que estaba haciendo una denuncia a alguien que ya tenía más denuncias", sostuvo.

María Valenzuela destruyó a Juan Darthés: "Que no venga"

María Valenzuela fue muy dura con Juan Darthés, luego de que el actor fuera absuelto por Justicia brasilera en la causa por abuso iniciada por Thelma Fardin. La actriz compartió elenco con él en Dulce Amor y hace algunos años apoyó a Calu Rivero, su hija en la ficción de Telefe, cuando lo acusó de acosador.

“Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable", afirmó María, en diálogo con Socios del Espectáculo y subrayó: "El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”.

Además, recordó las acusaciones de Calu, quien le había confiado a ella durante las grabaciones de la tira que no la estaba pasando bien. “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Estaba en el control, veía algunas escenas y, después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que si, que era verdad”, subrayó.

Antes de despedirse del cronista del programa de El Trece, Valenzuela dejó en claro que más allá del fallo judicial, no creía que el actor pudiera revertir la cancelación del público. Y, en ese sentido, sentenció: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.