Julieta de Gran Hermano contó qué sentía cada vez que Marcos la abrazaba: "Se siente"

La exparticipante de Gran Hermano hizo una trasmisión de Twitch y habló de todo. Qué sentía por Marcos Ginnocchio, los rumores de infidelidad de su novio y mucho màs.

Luego de una semana de la gran final de Gran Hermano, los finalistas continúan disfrutando de las mieles del éxito y la fama. Durante una trasmisión de Twitch de Telefe, Julieta Poggio respondió las preguntas de los fans del reality y reveló que sentía por Marcos Ginocchio cada vez que "El Primo" la abrazaba en la casa más famosa del país.

Como cada uno de los participantes que fue eliminado, Julieta realizó un extenso stream con Juariu y habló sobre su relación con Marcos, ya que los jóvenes fueron shippeados por los fans de GH desde el inicio de las emisiones. A tal punto que " la pareja" fue llamada "Marculi" y los clips causaron furor en TIkTok.

Ante las consultas que llegaban del chat, Poggio no esquivó las polémicas y habló de todo: sus días en la casa, los rumores de infidelidad de su novio y contó que le provocaban los abrazos del salteño. "¿Qué se siente abrazar al Primo?", le preguntaron. Al escuchar esto, la bailarina sonrió e indicó que "se siente como abrazar a un amigo", y destacó que "El Primo" es "amoroso".

"Es querible, no tiene maldad", sostuvo Poggio sobre Ginocchio. Cabe destacar que los exparticipantes se enteraron hace apenas una semana, a través de Santiago del Moro, del shippeo "Marculi" por parte de sus fans. De todas formas, la bailarina aseguró estar muy enamorada de su novio y que con el ganador de Gran Hermano solo tiene una linda amistad.

Julieta de Gran Hermano hablo sobre los rumores de infidelidad de su novio

Días atrás, durante su visita a AM, Julieta se refirió a las supuestas infidelidades de su novio, Lucca Bardelli. En ese sentido, la bailarina sostuvo que le afectó mucho que su pareja reciba ese tipo de comentarios y acusaciones en sus redes. "Eso fue lo que más me dolió, porque yo decidí exponerme en toda esta locura pero él no y siento que pagó las peores consecuencias y eso me hace sentir muy mal", remarcó

Sobre los mensajes que recibe de las fanáticas que se hacen eco de las capturas que circulan por la red y buscan "abrirle los ojos", Poggio no dudó en responder. "Les agradezco un montón, porque sé que lo hacen desde el amor, que me quieren cuidar pero es todo mentira chicas. Esas capturas... ¿Qué se piensan, que no sé como habla mi novio?", indicó.

La joven reiteró que su relación con Bardelli sigue muy fuerte, y que está muy enamorada. Asimismo, la finalista de GH reveló que el viaje que se ganó por obtener el tercer puesto lo hará con él y ya eligieron el destino: Tailandia.