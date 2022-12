Juliana volvió a Gran Hermano, filtró información y podría ser sancionada: qué dijo

Juliana Díaz reingresó a la casa de Gran Hermano en la noche del miércoles y ya podría ser sancionada por la producción del reality por haber dado información externa.

Juliana "Tini" Díaz fue una de las exparticipantes de Gran Hermano elegidas para volver a la casa más famosa del país y en solo unas horas ya protagonizó su primera polémica por la que podría ser sancionada. La integrante del reality que volvió gracias al repechaje le dio información del exterior a su novio Maxi. Qué dijo Juliana.

En la noche del miércoles se produjo el tercer ingreso a Gran Hermano por el repechaje luego de las incorporaciones de Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo, los dos nuevos participantes del reality. La primera exparticipante del formato que se emite por Telefe, elegida por quienes todavía están en la casa, fue Juliana Díaz, que tras varias semanas fuera de la competencia regresó para retomar su relación con Maxi.

Muchos espectadores se quedaron pegados a la televisión para ver ese esperado reencuentro y fue entonces que Juliana sorprendió con una revelación por la que podría ser sancionada. "Acá adentro, una cosa es el amor y cariño que nos tenemos nosotros, que somos pareja, y otra es el juego", comenzó Tini en diálogo con su novio.

"Si querés jugar le tenés que ir al talón a gente que te cae bien, aunque te dé cosa. Como dijo Santi, acá tenés que ser fuerte y hasta un poco frío", agregó Juliana, muy metida en la estrategia de juego para avanzar en la competencia. Entonces, la conversación se concentró en Coti y el episodio de la "pelotita".

Cuando Maxi comentó que habían tirado una pelotita al jardín, Juliana contó: "Me contó Juli hoy que Coti la agarró". "Y por eso le anularon el voto", agregó Tini de forma sorpresiva, brindándole una información externa a su novio cordobés, lo que la haría acreedora de una sanción por parte de Gran Hermano. Por eso mismo explotaron en las redes sociales con quejas contra la inacción del reality, que todavía no anunció si habrá castigo o no para Juliana.

Feroz pelea en Gran Hermano entre Coti, Romina y Julieta

Julieta Poggio y Romina Uhrig se pelearon a los gritos con Coti Romero en Gran Hermano al descubrir la traición que la joven correntina les hizo: aunque prometió que nunca iba a votarlas, les clavó una nominación espontánea y las mandó a placa.

Tanto Julieta como Romina sospechaban esto, pero lo terminaron de confirmar cuando se desató una fuerte pelea a los gritos durante la cena, que comenzó Coti dijo que todavía no las había votado pero que si en algún momento tenía que hacerlo iba a hacerlo sin dudarlo, ya que Gran Hermano es un juego.

Fue entonces cuando a la exdiputada la enfrentó y le dijo que era bueno saberlo, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de no votarse entre mujeres. En su defensa, la correntina le respondió que también habían prometido no votar a Alexis "El Conejo" y que lo votaron igual y la pelea escaló a los gritos.

"Esto se tiene que saber que es así", se justificó la joven. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Constanza, pero Poggio se mantuvo firme: "Yo no sabía que era verdad que no te tenía a nominar. Yo, falsa no soy".