Juliana de Gran Hermano fue atendida de urgencia por un médico: "No di más"

Juliana Díaz sufrió un problema de salud durante la madrugada que requirió asistencia médica inmediata.

Juliana Díaz, ex participante de Gran Hermano (Telefe), preocupó a todos sus seguidores al revelar el problema de salud que vivió durante la madrugada del jueves 27 de abril de 2023. La ex "hermanita" contó en sus redes sociales que se sintió muy mal toda la noche, razón por la cual tuvo que llamar a un servicio de asistencia médica para ser atendida desde su hogar. Afortunadamente, también contó con la presencia de su novio, Maximiliano Giudici, quien permaneció a su lado.

La exintegrante de la casa más famosa del país publicó un posteo en su cuenta de Twitter para avisarles a sus fanáticos lo que había sucedido. Según contó, es trató de un problema gastrointestinal. "Me pase toda la noche con vómitos, 5 AM no di más y llamamos a Eco. A las 9 de la mañana aparecieron, decí que tengo enfermero de lujo", publicó Díaz.

Y agregó, atajándose ante los posibles rumores de embarazo que iban a surgir: "PD: No estoy embarazada". Varios de sus fanáticos le dejaron comentarios de apoyo, mientras muchos otros reconocieron haberse asustado al leer su mensaje. "Juli, seguramente fue algo que comiste. Menos mal que tenés al mejor enfermero a tu lado", le comentó una seguidora. "Juliana, la próxima empezá por el 'PD', por Dios te pido, casi me da un infarto", confesó otra fanática, muy preocupada por la posibilidad de un embarazo. "Dieta y mucho líquido. Quizás comiste algo que no estaba bien. O es la mala onda de la gente", le comentó otro usuario.

Juliana Díaz habló sobre los problemas de salud que padece

Juliana había contado, tras su salida de la casa de Gran Hermano, que tuvo muchas dificultades con el tema alimentación durante su estadía en la casa. La joven explicó que, debido a sus problemas intestinales, le resultó difícil llevar una dieta adecuada. "Yo los dejé a Romina y 'Alfa' porque la realidad es que a mí me encanta cocinar, pero tenés que cocinar para tener gente. La verdad que lo hicieron increíble, y yo tengo algunos temitas de salud y demás y soy medio complicada para comer", comenzó. Y explicó que aquellos problemas estarían ocasionados por estrés. "El cuerpo habla y expresa, entonces, me cuido mucho. Trato de no comer carne, no soy vegetariana, pero la evito porque me hace mal. Pero bueno, trato de comer bien, aunque me doy todos los permitiditos habidos y por haber", cerró.