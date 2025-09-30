Juli Poggio contó la verdad sobre la salud de Thiago Medina en los Martín Fierro: "Está"

Juli Poggio se refirió a la salud de Thiago previo a los Martín Fierro.

Este lunes 29 de septiembre por la noche se realizó una nueva entrega de los Martín Fierro, evento que nuclea a las principales figuras de la televisión argentina y reconoce a aquellos programas, y trabajadores particulares, que se han destacado en el último año. Además del premio en sí, es una velada que otorga una oportunidad para que las estrellas se reúnan, por lo que es mucha la actividad periodística que reúne al salón.

Una de las personas que hizo acto de presencia fue Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, quien habló con los medios no solo respecto al éxito que está teniendo la obra en la que funge como protagonista, sino también acerca de cómo se encuentra Thiago Medina, con quien compartió la experiencia de estar en "la casa más famosa del país" y que es expareja de su amiga Daniela Celis, luego de más de dos semanas del accidente víal que lo dejó en terapia intensiva.

¿Qué dijo Juli Poggio sobre Thiago?

Respecto a la situación de Thiago Medina, le contó a Ciudad Magazine: "Thiaguito está mucho mejor, por suerte. Es una alegría enorme. Sus avances son chiquitos, pero para nosotros significan un montón. Lo estoy acompañando con todo mi corazón". La joven se ha mostrado asiduamente acompañando a Daniela Celis, íntima amiga suya desde que salieron del reality y a quien está sosteniendo en estos duros momentos, al igual que a sus hijas gemelas.

Sobre su relación con Romina Uhrig, que había quedado turbia tras el encuentro de esta última con Lucca Bardelli (exnovio de la blonda), se limitó a decir que "hay cosas que son más importantes". Finalmente, respecto a cómo se siente con Buscando a Patito Feo, obra de teatro donde tiene el rol protagónico y está siendo un éxito, deslizó: "Estoy re feliz. Ya estrenamos y fue increíble, la energía de la gente fue hermosa. Yo era fan de Patito".