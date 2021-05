La batalla en El Trece continúa a puro fuego.

Declarada públicamente la disputa personal entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani, ahora se sumó a la misma Juana Viale, la nieta que reemplaza a la diva de 94 años en los programas Almorzando y La Noche de Mirtha, por El Trece. "Su formato es una copia. No está mal decir que es una copia, está mal negar que lo es, cada uno es libre de crear y de copiar", opinó para Intrusos con relación a que en el ciclo matutino Lo de Mariana también los invitados comen en vivo como lo hacen en el producto liderado por su abuela hace tanto tiempo.

"Es algo que se inventó hace ya 53 años... Al pan, pan; y al vino, vino, chicos", amplió "Juanita", quien también le apuntó entre risas a la producción porque, según ella, "está mal decir que quisieron hacer una cosa diferente pero les quedó igual".

Más allá de que se comenta que al productor Ignacio "Nacho" Viale no le convence comenzar el programa de la noche de los fines de semana después de que la señal haya transmitido una película porque les deja el piso del rating muy bajo para el arranque, "Juanita" lo desmintió: "A nosotros nos pueden poner antes a Los Teletubbies que nuestro público nos va a mirar igual, es re fiel, con todo el respeto lo digo. Siempre nos bancó, nos banca y nos va a seguir bancando, estemos en El Trece o nos vayamos a un canal de cable".

La vuelta de Mirtha Legrand a la TV según su nieta "Juanita" Viale

Si bien hace ya más de una temporada que la diva dejó de asistir al piso del canal América TV por ser una paciente de riesgo por la pandemia de coronavirus, la joven artista detalló que "en principio, el regreso sería solamente con un programa especial por mes, entonces va a tener como una dinámica distinta".

"Todavía está todo a definir, todo a charlarse, en cuanto sepa les aviso y la ciudad se va a enterar", profundizó. Y remarcó que Legrand está con todo para el retorno porque "ella siempre tiene ganas de volver, es muy pegada a su público, extraña a su público. Extraña la cámara, estar aggiornada para recibir a sus invitados".

"Por esto del Covid extraña también ir a las presentaciones, ir a todos lados, porque ella no se perdía nada", completó.

La disputa declarada entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani

Según Intrusos, "no se pueden ni ver". Todo empezó hace ya un año y medio, cuando se supo que a la nieta de Mariano Mores le había molestado que Mirtha dijera al aire que desde El Trece la querían ubicar en el mismo horario que por entonces le pertenecía a ella.

Así, Fabbiani reconoció que la exactriz "me pidió disculpas por contar algo que no tenía que contar. Yo sé que no hubo una mala intención y pude ser frontal porque es mi personalidad, cuando me pasa algo lo digo. Digamos que soy de las personas que entiende que hablar en caliente no está bueno. Por eso dejé pasar un tiempo y luego lo resolvimos en privado, como corresponde".