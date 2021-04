La feroz disputa no cede y ya se hizo pública.

La interna en El Trece entre Mirtha Legrand y Mariana Fabbiani sigue muy caliente y, para colmo, ahora se sumó una tercera protagonista a la discordia: Marcela Tinayre. La hija de la diva dialogó con Intrusos, por América TV, y destrozó a la nieta de Mariano Mores: "Mirtha hay una sola".

Ante la pregunta del cronista Gonzalo Vázquez sobre si Ignacio "Nacho" Viale (el director de la productora StoryLab) está enojado, Tinayre brindó una hipótesis con la que fue categórica: “Si yo fuese productora del programa y me ponen el mismo programa, bueno, me voy a corregir, está lejos de ser el mismo...”.

“Lo raro es que esté todo en el mismo canal”, continuó en la misma dirección.

“Ponen el formato de almorzar de lunes a viernes en el mismo canal en donde vos estás desde hace tantísimos años... Algo diría si fuese la productora”, profundizó Tinayre a modo de crítica hacia la tira de Fabbiani. Por su parte, Viale todavía no se ha pronunciado al respecto ni ha publicado en las redes sociales. Incluso, las autoridades del canal tampoco han hecho mención a este tema y prefieren calmar la situación de esa manera.

Mirtha Legrand apela a la calma

En el mismo producto, Adrián Pallares, uno de los conductores, exhibió al aire los mensajes que le envió la exactriz de 94 años por medio de Whatsapp. “A Mariana la descubre Daniel Tinayre en una fiesta que ofrecían en honor a Mariano y Mirna Mores, e imitando a Isabel Pantoja nos maravilló. No trabajó con él porque no hubo oportunidad, pero no hicimos más que elogiar su talento”, aseguró para poner paños fríos a la situación.

“Días pasados cuando estuvo Carlos Rottemberg (un histórico productor) en la mesa. Tomó el primer bocado y me nombró, y Mariana aplaudió”, concluyó "la Chiqui".

Las internas en El Trece

Estas diferencias se suman a las de Marcelo Tinelli con Guido Kaczka, ya que "el Cabezón" les pidió a los productores de Bienvenidos a bordo que eliminen la sección del baile de dicho producto ante la inminente vuelta de Showmatch bajo el nombre de La Academia.

"Los que trajimos ese formato a la televisión argentina fuimos nosotros, ¿quién lo va a hacer mejor entonces? Se baila acá y en ningún otro lado", coincidieron tanto Pallares como su colega Rodrigo Lussich que fue el mensaje que bajó desde la principal estrella de la señal del Grupo Clarín, algo que no gustó demasiado en Kaczka y compañía.