Juan Martín del Potro fue estafado y atraviesa un difícil momento: "El peor panorama"

El tenista se habría enterado de un mal manejo de su padre con la fortuna que ha cosechado con su trabajo.

Juan Martín del Potro atraviesa un angustiante momento personal, ya que habría descubierto que fue estafado por su padre, fallecido en enero del 2021. Periodistas especializados en farándula ofrecieron información desconocida hasta el momento sobre los manejos de Daniel del Potro con la fortuna cosechada por su hijo a lo largo de su carrera como tenista.

Del Potro padre era veterinario de profesión pero también se dedicaba a arreglar los contratos de Juan, según enunció Karina Mazzocco en A la Tarde. La conductora reveló que el padre del tenista habría hecho artilugios ilegales que perjudicaron económicamente al deportista. "Parece ser que estafó a su propio hijo. Juan Martín fue a ver cómo estaban sus números y se encontró con el peor panorama", relató la conductora.

Después de dos años de un parate profesional, Del Potro agarró nuevamente la raqueta y generó felicidad en sus admiradores. A pesar de la alegría que supone para el tenista esta realidad, hoy en día Juan Martín se ve abrumado por la estafa por 30 millones de dólares que, según informaron en TV, sufrió por parte de su padre.

"Las lesiones que él padeció, que casi lo dejaron fuera de la cancha, hicieron que Del Potro no pudiera prestar atención a la parte económica de su trabajo", lanzó la panelista Débora D'Amato sobre el motivo por el que el tenista delegó esa responsabilidad en su padre.

Daniel del Potro no le habría informado a su hijo sobre los negocios que hacía. "Él malgastó su fortuna. No supo invertir, tuvo que recurrir a acreedores. Fue sumando deudas", sumó D'Amato. Por su parte, Florencia de la V aportó información acerca de las razones por las que el padre habría tenido la necesidad de llevar a cabo esas acciones: "A él no le habría alcanzado con que el hijo sea una estrella máxima del tenis, sino que necesitaba protagonismo. Hay una cosa que tiene que ver con el tener campos, con pertenecer a cierta parte de la sociedad", soltó la diva, sobre las maniobras del padre del tenista, en conjunto con una contadora.

La felicidad de Juan Martín del Potro por un regreso a las canchas

Juan Martín del Potro se expresó hace algunas semanas sobre su vuelta al tenis, tras luchar contra graves lesiones físicas. "Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río", comentó en un evento del US Open.