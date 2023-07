Jorge Rial destruyó a Hugo Sofovich por Polémica en el Bar: "Usa las miserias ajenas"

El periodista de C5N apuntó contra el productor del programa de América TV por la visita de Andres Nara al ciclo.

Jorge Rial desde hace semanas lanza picante publicaciones en contra de Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el Bar. El periodista se habría enojado con la participación de su hija Morena en el programa y desde entonces le remarca las bajas mediciones de rating que consiguió el ciclo, que esta temporada tiene como conductora a Marcela Tinayre.

El último posteo contra el hijo de Gerardo Sofovich se produjo el pasado sábado por la visita de Andrés Nara a Polémica, el medio de la preocupación que despertó la salud de Wanda Nara. Ese mismo día, por la mañana, Jorge Lanata afirmó que la conductora de MarterChef padecía una grave enfermedad y fue generó un rechazo unánime.

"Qué raro que el hijo de Sofovich use las miserias ajenas para su fracaso diario. Con todo lo que podría contar de las suyas", escribió el conductor de C5N. El periodista se hizo eco de las críticas que despertó la participación del padre de Wanda y Zaira en el show de América TV.

Los palitos virtuales contra el productor no son nuevos. "Le va muy mal, cosa que lamento, porque Gerardo construyó... Ahí tenés otro problema de una mala relación padre e hijo. Me extraña que Gustavo le dé eco a esto cuando él tuvo sus quilombos grandes", sentenció Jorge, sin filtro, en diálogo con Socios del Espectáculo hace unas semanas. Luego, a través de Twitter, se burló de que el programa estaba cuarto en su franja horaria: "El éxito no se discute".

El padre de Wanda Nara fue a Polémica en el Bar y fue repudiado

Eliana Guercio tuvo un fuerte cruce Andrés Nara por la forma en la que el empresario se manejó frente a la desconocida situación médica de Wanda Nara y rompió en llanto en pleno vivo de Polémica en el Bar. Mientras el estado de salud de su hija está bajo máximo hermetismo, el empresario fue a la televisión y la decisión causó controversia.

"Yo hablé con Zaira y hay ciertas cosas que me las voy a dejar a la intimidad, y les voy a respetar a que cada uno diga", dijo en primera instancia el padre de la actual conductora de Masterchef. De inmediato, Guercio, una de las panelistas del ciclo, lo increpó: "No se lo estás respetando. Vos no tenés que estar acá".

"Como padre tenés que estar ahí en la puerta de la casa, aunque no te la abran", indicó Flavio Mendoza y le reclamó: "Acabás de decir que está en un tratamiento en Fundaleu". "Lo dijeron en la televisión hoy", se defendió Nara, pero recibió una dura replica de la esposa de Sergio Romero: "No, pero vos no podés. Sos el papá".

"A mí no me importa tu interna hoy, perdoname, con todo respeto te lo digo. Cuando hay un tema de enfermedad, que hay que esperar resultados, porque todavía no está todo dicho, vos no tenés que estar acá", remarcó y cerró entre lágrima: "Estás acá porque tu hija teóricamente está enferma, entonces, hoy acá ya viniste, de aquí en adelante colaborale".