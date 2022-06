Jorge Rial, con un pie afuera de C5N

El conductor anunció cuáles son los próximos pasos a seguir dentro de la pantalla chica. Además, se conocieron las internas dentro del canal que lo dejarían fuera del ciclo nocturno.

Jorge Rial enfrenta nuevas épocas de cambios en su camino laboral. Precisamente, esta vez su continuidad dentro de la pantalla chica tomó rumbos inesperados. Tras haber enfrentado el desafío de conducir Sobredosis de TV a través de la pantalla de C5N, el periodista anunció una rotunda decisión que lo posicionan fuera del exitoso ciclo.

Luego de abandonar la conducción de Intrusos para enfocarse "en otros proyectos", el rumbo televisivo que tomó Rial no dio grandes frutos: durante unos meses probó suerte con TV Nostra, ciclo emitido por América TV y, tras enfrentar bajos números de rating, el programa fue dado de baja. Posteriormente, Rial pasó algunos meses alejado de la pantalla chica hasta recibir la propuesta de C5N para conducir el famoso show semanal Sobredosis de TV, a principios del 2022. Pero parece que este proyecto tampoco generó la llegada esperada y, una vez más, el mediático cambia de rumbo dentro de la pantalla chica.

Quien lo anunció fue el propio Jorge Rial. A través de su cuenta de Twitter, el periodista contó que a principios del mes de julio tomará el mando de un nuevo programa en C5N. El show en cuestión es la versión "televisiva" de Argenzuela, el ciclo radial que conduce por Radio 10 hace poco más de un año.

"Y un día iba a volver… A partir del lunes 4 de julio #Argenzuela desembarca en las tardes de C5N de 15 a 17. Vos sabes con lo que te vas a encontrar. Con el original. Pero mejor. Y un equipo de lujo. Vayan preparándose. Si. A ustedes les digo", escribió Jorge Rial en sus redes sociales para anunciar la noticia.

Por otro lado, Pablo Montagna amplió la información y reveló que las intenciones de C5N están puestas en poner nuevamente a Elizabeth "La Negra" Vernaci y Juan Di Natale frente a Sobredosis de TV. Ambos conductores ya llevaron a cabo la conducción del ciclo humorístico e informativo, pero luego quedaron desvinculados por motivos diversos. Sin embargo, parece que el canal vuelve a apostar por ellos.

Jorge Rial rompió el silencio tras los rumores de que "bajó" a Romina Pereiro de Telefe

Jorge Rial rompió el silencio luego de que se lo acusara de presionar para que Romina Pereiro no pudiera sumarse a Ariel en su salsa, el nuevo programa que se emite en las mañanas de Telefe con la conducción del cocinero Ariel Rodríguez Palacios. "Hay otra historia", contó de forma críptica el conductor de Argenzuela (Radio 10) en diálogo con LAM.

Romina Pereiro se había mostrado muy feliz en sus redes sociales al contar que sería parte del nuevo programa de Ariel Rodríguez Palacios en la pantalla de Telefe. Pero su ausencia en un video promocional y la información que dio Ángel de Brito de que la habían "bajado" del ciclo de ViacomCBS impactaron fuerte en la farándula. Inmediatamente comenzaron las especulaciones de que quien había hecho "mucha presión" era nada menos que Jorge Rial, su exesposo.

Lejos de hacerse el desentendido, el conductor de Argenzuela rompió el silencio y se refirió a los rumores que lo indicaban como el culpable de que Pereiro no pudo sumarse a Ariel en su salsa. En diálogo con LAM, Rial aseguró: "Nunca haría eso, que quede claro. Lamento que alguno de ahí lo haya sugerido. Hay otra historia, pero no soy yo el que lo va a contar".

De esta forma, el conductor también aprovechó para pegarle a Yanina Latorre, que había sido la que deslizó que sería él quien había presionado para que bajaran a Pereiro. "Conozco la bien historia porque hablo con Romina. Ella hablará en su momento. Me parece que fue un malentendido. Desprolijidades. Yo no me meto. A mí también me dolió mucho, la pasé como el orto", agregó Jorge Rial, confiado en que pronto hubiera novedades respecto a este tema, con las que quedaría descartada su implicación en la demora de su expareja en sumarse a Ariel en su salsa.