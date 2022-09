Jorge Lanata se la pudrió a Adrián Suar y El Trece: "Un error"

Jorge Lanata se calentó y destrozó tanto a Adrián Suar como al resto de las autoridades de El Trece por un conflicto que hace tiempo lo tiene a maltraer en PPT Box. Qué pasó con el conductor y cuál fue su descargo.

Jorge Lanata afronta una situación sumamente compleja en la TV. En las últimas horas, el conductor de PPT (Periodismo Para Todos) se pudrió y lanzó fuertes críticas contra Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece por cuestiones que tienen que ver con la programación del canal y la lucha por el rating.

Teniendo en cuenta que todos los domingos por la noche compite con La Voz Argentina, programa de canto emitido por Telefe, el periodista ultramacrista consideró que la lucha en la medición no es justa. "La competencia con La Voz es una construcción periodística". Y en referencia a las decisiones que toman Suar y los directivos del canal, lanzó un duro palo: "Para mí es un error que nos hagan competir con un programa de entretenimientos".

Asimismo, en diálogo con radio La Once Diez/Radio de la Ciudad, Lanata dejó en claro que luego de las elecciones 2023 se dedicará a trabajar en las plataformas digitales y que Star+ lanzará una serie documental sobre su vida. "Es una mini serie onda cualquier miniserie de ficción, como la de Luis Miguel".

Acerca de la producción, que tendrá a Marisa Grinstein como creadora de los guiones, explicó: "Yo no tengo injerencia en los libros, no voy a leerlos. Le pedí a mi mujer que los lea porque es abogada, y más por mis hijas, por la cosa familiar". "Pero yo no opino. Tengo poder de veto si algo me ofende, pero no creo que pase", agregó.

Jorge Lanata lanzó un duro descargo contra las autoridades de El Trece.

Jorge Lanata anunció el final de PPT en El Trece

Hace unos días, Jorge Lanata confirmó una fuerte decisión que tomó para cuando terminen las elecciones presidenciales del 2023. "El año que viene (sigue) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", lanzó Lanata, en diálogo con "Por si las moscas". Todo indica que repetirá el mismo patrón que en el año 2016 cuando, después del período electoral que terminó con Mauricio Macri presidente, se tomó un año sabático para "recuperarse" y darle un respiro al flamante gobierno de Cambiemos.

Con su mente fuera de El Trece, el conductor contó que ya trabaja en otros proyectos. "Yo estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama 'H, lo que no se pronuncia' y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera. Y estoy metiéndome en un ciclo nuevo, todo para streaming. En las plataformas la manera de laburar es muy distinta", reveló.