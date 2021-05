Jorge Lanata fue internado en Miami y su pareja Elba Marcovecchio aclaró que "fue sólo un susto"

Trascendieron las fotos de la abogada junto al periodista en Estados Unidos y ella admitió que pasaron por "una parte fea, que a nadie le gusta".

Luego de que trascendieran las fotos juntos en Miami, Elba Marcovecchio se refirió a la salud de su pareja Jorge Lanata, que estuvo internado de urgencia allí por una infección urinaria: “Esa fue la parte fea porque a nadie le gusta y siempre te asusta, sobre todo cuando estás afuera, pero Jorge es como cinco gatos... Tiene muchas vidas, pasa una tras otra”, reconoció al regreso a su país natal este lunes en Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece.

Igualmente, la abogada de 44 años aclaró qué fue a hacer el comunicador a Estados Unidos en pleno coronavirus: “Trabajó mucho. Eran las grabaciones (está haciendo una serie de documentales para una plataforma de streaming), más la radio, más el diario, muchos compromisos laborales. Por suerte fue un susto y nada más que eso”.

Ya con relación a la inoculación, Marcovecchio detalló que “Jorge fue allá a trabajar, yo llegué unos días después. Estás allá, no vacunarte es una locura... Igual a mí me parecía raro que él, en la situación de riesgo en la que está, no tuviera acceso a la vacunación acá en Argentina".

Las fotos de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio juntos en Miami.

"Yo le decía que podíamos perfectamente presentar un amparo para una persona como él, con todos los riesgos que tiene, pero no quiso por su conducta y su personalidad", apuntó al mismo tiempo que reveló que el reportero del Grupo Clarín se aplicó la dosis de Pfizer.

Las fotos de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio juntos en Miami.

"Él cumple con toda la prolijidad, es un referente, es el primero que da el ejemplo. No hubiera movido un dedo para tener una preferencia”, elogió a su novio.

Las fotos de Lanata y Marcovecchio juntos en Miami

El portal Ciudad pudo acceder a las imágenes de ambos en plena relación en Norteamérica: se los vio salir de la clínica y del aeropuerto de la mano, con el presentador de 60 años con el bastón en una primera instancia y hasta con una silla de ruedas después.

Las fotos de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio juntos en Miami.

Sin embargo, ella reconoció que tuvieron tiempo también para disfrutar en el territorio estadounidense: “Me traje todo el sol. Es más, hubo un par de audiencias que las hice desde la playa. Si todo el mundo sabía que estaba ahí, ¿por qué iba a estar careteándola? Esa es la única ventaja que trajo la pandemia”.