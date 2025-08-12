Quién es la figura de El Trece que está muy cerca de pertenecer al espacio político de Javier Milei.

Una estrella de la televisión que supo brillar como vedette y hoy es una de las panelistas más reconocidas de El Trece, está en boca de todos por un giro inesperado en su carrera. La figura del canal porteño, que actualmente forma parte del magazine matutino Mujeres Argentinas, estaría muy cerca de dar el salto a la política mediante La Libertad Avanza de Javier Milei.

Así lo reveló esta mañana en Lape Club Social Informativo el periodista político Robertino Sánchez Flecha, quien señaló que Virginia Gallardo podría convertirse en candidata a diputada nacional. Según detalló el columnista de América TV, la exvedette fue tentada para integrar las listas de La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei, representando a la provincia de Corrientes.

Este acercamiento político no es casualidad. Virginia Gallardo mantiene una relación cercana con Milei desde hace años. La propia panelista contó que estudió economía junto al actual presidente cuando él recorría programas televisivos como economista, lo que derivó en una amistad genuina entre ambos.

La figura de Telefe que también será candidata en las Elecciones 2025

Virginia no es la única figura mediática que se suma a la política en estas elecciones. En las últimas horas se confirmó que Claudio "El Turco" García, ídolo de Racing Club y participante destacado de "MasterChef Celebrity", será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El exfutbolista ocuparía el tercer lugar en las listas del Partido Integrar, liderado por el exsindicalista Daniel Amoroso.

La incorporación de estos personajes populares a la política refleja un fenómeno cada vez más frecuente en el país, donde figuras del espectáculo se animan a dar el gran salto hacia la arena política. ¿Será esta una tendencia que marcará el rumbo de las próximas elecciones? El tiempo y el voto popular lo dirán.