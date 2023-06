Jorge Lanata analiza una drástica medida contra Morena Rial: "Batalla legal"

La hija de Jorge Rial anunció que iba a iniciar acciones legales contra el periodista de El Trece. La esposa y abogada del conductor, Elba Marcovecchio, cruzó a la joven y no le tuvo compasión.

Jorge Lanata quedó implicado la escandalosa pelea entre Morena y Jorge Rial. El periodista cuestionó el raid mediático de la joven influencer en su programa de radio y ella anunció que lo iba a demandar. Y ahora se sumó al conflicto Elba Marcovecchio, abogada y esposa del operador del Grupo Clarín.

"Me parece que es abusivo, que está mal, esto del alquiler es extorsivo claramente. ‘Me dejó de pagar el alquiler y vengo a hablar’, ¿qué te pasa?", lanzó el conductor. "¿Te sentís defraudada con tu padre? Hablá con tu padre. No tenés por qué contarle eso a millones de personas", agregó durante su ciclo de Mitre.

Pero la intervención de Lanata causó malestar en More y le salió con los tapones de punta, al punto que insinuó que los periodistas se pagan para defenderse. "¿Ahora lo defiende? ¿Ellos no se habían peleado? ¿Se estarían pasando un sobre de plata para defenderse entre ellos? ¿Qué está pasando?", dijo la hija del conductor de C5N en Socios del Espectáculo. "Jorgito mi amor, estuviste a punto de morirte vos también, fíjate un poco en tu vida. Nadie extorsiona a nadie, no tengo por qué hacerlo, la verdad es la verdad", agregó.

No conforme con el cruce mediático, Morena hizo un impactante anuncio a través de Instagram: "Por las calumnias expuestas por el Sr. Lanata, solicité a mi abogado Alejandro Cipolla iniciar acciones legales". Cipolla también es su representante legal en la demanda que presentará contra su padre por forzar su internación en un neuropsiquiátrico hace algunos años.

Pero la disputa entre More y Jorge siguió escalando, De hecho, este lunes Marcovecchio dialogó con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "No llegó absolutamente nada. Igual es muy llamativo lo que se publicó, porque Jorge no hizo ningún tipo de declaración injuriosa ni calumniosa", indicó sobre las supuestas acciones legales sobre su marido.

Luego, planteó que los dichos de Lanata estuvieron enmarcados con la actividad periodística y remarcó que el accionar de la joven de 24 años va en contra de la libertad de prensa. "Él es periodista, ¿desde cuándo un periodista no puede comentar lo que está observando? Es el libre ejercicio al derecho de prensa, de la libertad de prensa", sostuvo Elba y continuó: "En este caso, Jorge lo que hizo fue comunicar al público lo que estaba sucediendo en otros medios".

"Yo no quiero hablar de ella por lo que es sino por lo que hace. No puedo dejar de pensar en el problema de salud que está pasando su padre, saliendo un de tema cardíaco... ¿era necesario hablar todo esto ahora?", remarcó y añadió: "Morena habla porque tiene boca, con total impunidad y sin nada de nada para probar. Es una falta de respeto pero ¿qué vas a esperar de un burro más que una patada? la escucho hablar así de sus padres adoptivos, de su madre biológica... ¿Qué podés esperar?".

En ese momento, el notero le consultó si Lanata evalúa comenzar acciones legales contra More y la abogada no descartó la posibilidad: "Eso lo analizará Jorge". Después, dio su punto de vista sobre la pelea y restó importancia. "A Jorge lo han querellado presidentes... Lo digo con mi mayor respeto a Morena, pero la verdad que ponerse en una batalla legal con Morena...", subrayó.

Salió a la luz por qué Jorge Rial dejó de mantener a More

El conflicto entre Morena y Jorge Rial comenzó con el distanciamiento que dio a conocer la joven luego del regreso del periodista al país, tras haber sufrido un infarto en Colombia que casi le cuesta la vida. Pero con el correr de los días el tema creció y la influencer comenzó un raid mediático para hacer fuerte acusaciones contra su padre.

La propia More se encargó de contar en A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, que su papá dejó de ayudarla económicamente: no le paga más la niñera de su hijo y tampoco el sueldo de la mucama que limpiaba su casa, entre otros gastos. “No quiere que esté en los medios, pero así como le pedí que me ponga una estética, no me la quiso poner, que me ponga algo para que yo empiece a facturar. Porque yo tampoco voy a ir a trabajar a un supermercado, no hay forma, porque él no me crió para eso. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar a un supermercado”, indicó la joven.

Según contó Pampito en Mañanísima, y en diálogo con el psicólogo Gabriel Cartaña, la pelea se habría originado luego de que Rial dijera “basta” luego de un nuevo escándalo de Morena en un hotel. "(A Rial le pidieron) que se hiciera cargo de una deuda de 800 mil pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba. Es mucho dinero y él dijo que no los va a pagar porque son gastos que no contrajo él...”, informó el panelista de Carmen Barbieri.

“Es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas. Por gastos y consumiciones. Entonces, cuando le dijeron lo que había que pagar, Rial dijo ‘no, esto no va más’ y no se hizo cargo de esa deuda" completó y sumò: "Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones (legales)”.