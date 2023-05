More Rial fue acusada de algo terrible: "San La Muerte"

La hija de Jorge Rial fue desalojada de un hotel cordobés porque habría iniciado un incendio. La influencer habló en América y negó las denuncias en su contra.

Morena Rial quedó involucrada en un nuevo escándalo. La hija mayor de Rial regresó a Córdoba, luego de acompañar a su padre unos días durante su internación en Colombia, y tras enfrentar ese terrible susto fue acusada de iniciar un incendio al realizar un ritual satánico.

“El fin de semana me escribió una persona del Hotel Orfeo de Córdoba y me contaron que la habían desalojado a Morena Rial por disturbios", contó Estefi Berardi en Mañanísima. "Primero las cambiaron de habitación porque otros huéspedes se habían quejado y que luego de eso, habrían provocado un incendio en la habitación por una vela que agarró una cortina o una alfombra”, relató.

Según trascendió, la mediática estaba con unas amigas desarrollando un ritual a San la Muerte que ocasionó quemaduras en las cortinas. Tras el incidente los encargados le pidieron que se retiraran y ante la negativa, dieron aviso a la policía. “Ella negó el hecho, que justo se había ido y que ella no estaba, pero hay una denuncia donde la gente del hotel cuenta este episodio”, afirmó la panelista de Carmen Barbieri.

De acuerdo a la información de Berardi, la joven estaba en Córdoba capital porque iba a asistir al show de La Mona Jiménez en el Estadio Kempes del pasado fin de semana. "Dicen que estaban haciendo un ritual a San La Muerte. Lo cuentan los empleados del hotel”, precisó Estefi.

“Me dicen que la vieron salir a los pedos a Morena en su auto blanco cuando llegaron los patrulleros. Seis patrulleros llegaron a la habitación y por suerte se controló el incendio”, contó, sobre el hecho policial, y cerró con un consejo: “Estaría bueno que Morena baje un cambio, al menos hasta que su papá se recupere”.

More Rial negó haber hecho un ritual a San la Muerte

Tras el escándalo, More Rial habló el pasado martes en A la tarde y, además de hablar sobre la denuncia por robo en su contra, negó las acusaciones por el incidente en el hotel. “La verdad es que es un tema que me chu... tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga. Yo no estaba en el hotel, chicos”, sostuvo.

Asimismo, señaló: “Volví y estaba todo el quilombo. Me fui a las 17 y volví a las 21. Como hay tanto quilombo, More tiene la culpa de todo. No había nadie en la habitación”. Y continuó: “En el hotel dicen mil cosas y así también le fue a la recepcionista. Me invitaron a retirarme como si fuera una delincuente”.

“No tengo idea porque yo no prendí fuego nada. Ni siquiera había cortinas y hablaban de cortinas", indicó la influencer durante la comunicación telefónica. "No hago rituales, eso lo hacen las brujas. Yo no soy bruja. No hice nada porque lo tengo tatuado, pero no tengo la imagen”, cerró.