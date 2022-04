Jorge Lanata se metió en la despedida de soltera de Elba Marcovecchio: "Tiene prohibido"

El conductor de Radio Mitre no se bancó la despedida de soltera de su futura esposa y deslizó a Eduardo Feinmann que le hizo una insólita prohibición para su fiesta.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casarán este sábado 23 de abril en un campo de Exaltación de la Cruz. La novia, fiel a la costumbre, organizó una clásica despedida de soltera que al periodista del Grupo Clarín no le gustó nada y lo dejó en claro con una contundente prohibición.

Así lo reveló el propio Lanata en su programa por Radio Mitre, mientras dialogaba con Eduardo Feinmann: “Hoy le hacen la despedida de soltera a Elba, pero no podemos decir donde se hace para evitar coberturas. Ya sabe que tiene prohibido los strippers”.

Feinmann no dejó pasar el dato y le consultó si reafirmaba que le prohibió los strippers en la fiesta. A lo que el conductor de Lanata sin Filtro respondió: “No, no, ella misma se lo prohibió”, ironizó, y sumó que tendrá una informante que le contará todo lo suceda en la despedida.

Levinas se metió en el debate y dejó mal parado al periodista macrista: "¿Usted (Feinmann) cree que Lanata puede prohibir o no prohibir nada a la mujer que tiene? No le puede prohibir nada, es ella la que toma las decisiones. Lo digo para que no haga preguntas que lo compliquen a Jorge. Es un tipo absolutamente dependiente".

Jorge Lanata estalló contra El Trece y Adrián Suar

Lanata no solo se hace tiempo para hablar de su casamiento, también atacó a Suar y a El Trece por El Hotel de los Famosos. Todo se desencadenó cuando Marina Calabró, la panelista especializada en la farándula en Lanata sin filtro, reveló el trasfondo de los constantes y sorprendentes cambios de horario por parte del canal. La periodista explicó que "recrudece la guerra entre Diego Gebel, el titular de Boxfish, y los decisores de El Trece".

"Estuve hablando con gente cercana a Gebel... están convencidos de que hay una intencionalidad en este manoseo de los cambios de horario y todo eso", profundizó. Allí fue cuando el presentador irrumpió de manera contundente y acotó que "(la intención es) cagarlo... escuchan la radio, es lo que yo vengo diciendo: ¿Uno qué quiere hacer cuando cambia el horario? Cagar el programa". Si bien los integrantes del envío radial se rieron al principio, luego parecieron coincidir con Lanata.

En la misma línea, Marina Calabró añadió que "en Boxfish están convencidos de que los decisores de El Trece lo hacen para pisar sus números, para que les baje el promedio". Ante la búsqueda de explicaciones de por qué querrían perjudicar a un producto propio, la panelista detalló que "ellos visualizan en Gebel una amenaza a la gerencia de programación, entonces limarlo sería como decir '¿vieron que no es tan golden boy (chico de oro) como ustedes creen? ¿Vieron que él también patina a veces? ¿Vieron que no nos dio todo lo que le da a Telefe?'".

Por último, y fiel a su estilo, Lanata desbarrancó y resaltó que "tienen que ir todos al psicólogo" porque "es ridículo" lo que pasa y que "El Trece no va a tomar un producto para después limarlo".