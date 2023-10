Jonatan Viale incomodó a Mirtha Legrand: "No te voy a decir"

Mirtha Legrand se negó a responderle una pregunta a Jonatan Viale. La diva sorprendió a todos con su reacción.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión está marcado por las elecciones 2023. En su primer programa la diva recibió a Javier Milei, el último sábado a Patricia Bullrich y este domingo hará los propio con Sergio Massa. La conductora nunca tuvo problemas en hacer declaraciones sobre sus preferencias partidarias, pero esta vez se negó a hablar al respecto tras recibir una incómoda pregunta de Jonatan Viale.

La tensa situación ocurrió al final de la emisión de La Noche de Mirtha de anoche, que tuvo como invitados a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, Diego Sehinkman y Viale. Fue este último quien hizo una pregunta sobre las elecciones generales del próximo domingo, pero no recibió la respuesta que esperaba.

La conductora de El Trece estaba repartiendo los relojes que le regala a sus invitados, cuando la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio manifestó: "Con este me vas a ver el 10 de diciembre".

"Con este vas a triunfar, vas a tener éxito. Yo quiero que les vaya bien", le contestó "La Chiqui". "Muchas gracias, yo sé que vos querés que nos vaya bien", afirmó Bullrich.

"¿A quién votás, Mirtha?", interrumpió Viale, intentando que la diva revele su voto. "No, no te voy a decir. Vos sabías que no te iba a contestar", lo evadió Legrand. "Si pasaba, pasaba. Lo intentamos. Yo sabía que no me ibas a contestar, pero lo intenté", cerró el periodista de LN+.

De esta forma, Mirtha se diferenció de su amiga Susana Giménez, quien sí reveló que votará a Patricia Bullrich. Y aunque la diva de los almuerzos en más de una oportunidad manifestó su apoyo a JxC, esta vez se negó a contar al aire a quién votará el próximo domingo.

Filtraron lo que Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no querían que se sepa

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale son dos de las figuras más importantes de LN+. Los conductores estaban a cargo del pase, uno de segmento más visto de la señal, pero que fue interrumpido hace casi dos meses. Según fuertes rumores, el motivo de esta decisión habría sido la mala relación que mantuvieron durante el último tiempo que compartieron juntos en la pantalla chica. En medio de la incertidumbre, Ángel de Brito reveló la verdadera razón del conflicto.

La pelea entre Fienmann y Viale tomó por sorpresa a todos sus televidentes. Mientras algunas versiones decían que Feinmann fue quien decidió dejar el canal porque recibió otra oferta mejor paga por parte de TN, otras sostienen que ambos periodistas tuvieron varios encontronazos detrás de cámaras y que eventualmente la situación se tornó insostenible. De Brito se inclinó por esta última teoría y dio una contundente respuesta al ser consultado sobre el tema.

El conductor de LAM habilitó su famoso juego de preguntas en Instagram, "Ángel Responde", para que sus seguidores lo interrogaran sobre cualquier tema. "¿Por qué se pelearon Viale y Feinmann?", quiso saber un usuario. Sin miedo a meterse en la polémica, De Brito aseguró: "EGO, Eduardo siente que Viale está agrandado, Jony piensa que es mejor que el otro". Por lo pronto, ninguno de los dos periodistas se sinceraron sobre lo sucedido.